رماد بركاني يشلّ مطار كاتانيا

أُغلق مطار كاتانيا في صقلية مؤقتاً أمام جميع حركة الطيران بسبب انبعاثات كثيفة من الرماد البركاني من جبل إتنا.

وأعلنت إدارة المطار تعليق جميع عمليات الإقلاع والهبوط حتى ظهر الأحد.

كما تسببت عاصفة رعدية قوية خلال الليل في اضطرابات لحركة الطيران.

ويعد البركان الواقع في الجزيرة الإيطالية الأكثر نشاطاً في أوروبا. ويتصاعد الرماد حالياً من الفوهة الشمالية الشرقية، فيما تدفعه الرياح باتجاه الجنوب.

وقال المعهد الوطني الإيطالي للجيوفيزياء وعلم البراكين إن سحابة الرماد تمتد إلى ارتفاع 4 كيلومترات في السماء.

ويسري حالياً إنذار أحمر، وهو أعلى مستويات التحذير الأربعة الخاصة بالطيران، بسبب النشاط في جبل إتنا، كما حدث الأسبوع الماضي وفي أغسطس الماضي.