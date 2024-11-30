«الأوركا» طورت مهارات فائقة للفتك بالقرش

أظهرت دراسة نُشرت في مجلة «فرونتيرز إن مارين ساينس»، أمس، أن مجموعة من الحيتان القاتلة، قبالة سواحل المكسيك، ربما تكون قد طورت تقنيات صيد جديدة لصيد أسماك قرش الحوت، أكبر أنواع الأسماك في العالم.

وأوضح عالم الأحياء البحرية إريك هيجويرا ريفاس، المعد الرئيسي للدراسة، في بيان، «أن حيتان الأوركا استخدمت تقنية صيد تعاونية متطورة، تستهدف على وجه التحديد منطقة الحوض في أسماك قرش الحوت».

وقال ريفاس، إن «هذا التكتيك يتسبب في نزيف أسماك القرش، مما يسمح لحوت الأوركا في الوصول إلى أكباد أسماك القرش الغنية بالعناصر الغذائية».

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها توثيق مثل هذه الهجمات بشكل مفصل.