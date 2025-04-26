اكتشاف حفرية لأقدم نملة معروفة عمرها 113 مليون سنة في البرازيل

حدد العلماء تفاصيل بقايا متحجرة لأقدم نملة معروفة وهي حشرة مجنحة ذات فكين مخيفين يشبهان المنجل عاشت قبل نحو 113 مليون سنة في عصر الديناصورات، وعثر عليها محفوظة في حجر جيري تم العثور عليه في شمال شرق البرازيل.

وينتمي هذا النوع المعروف باسم (فولكانيدريس كراتينسيس) إلى فصيلة يطلق عليها اسم (نمل الجحيم) نظرا لأن لها فكين مظهرهما مخيف كانت منتشرة على نطاق جغرافي واسع خلال العصر الطباشيري لكنها لم تعد موجودة اليوم.

كانت فولكانيدريس، وهي نملة متوسطة الحجم يصل طولها إلى نحو 1.35 سنتيمتر، تمتلك فكين متخصصين للغاية يمكناها من تثبيت فريستها أو تمزيقها. ومثل بعض أنواع النمل التي تعيش اليوم، كان النوع فولكانيدريس له أجنحة ويبدو أنه كان قادرا على الطيران. كما كان لهذا النوع أداة لدغ متطورة تشبه أداة الدبور.

وقال خبير الحشرات أندرسون لبيكو من متحف علم الحيوان بجامعة ساو باولو، والذي ترأس فريق معدي دراسة بشأن الاكتشاف نشرت هذا الأسبوع في مجلة كارنت بيولوجي "إذا لم يكن من يقوم بالتدقيق خبيرا فمن المحتمل أن يحدث خلط بين هذا النوع وبين الدبور".

وقال لبيكو "من المحتمل أنه (نمل فولكانيدريس) كان يستخدم فكيه للتعامل مع فرائسه بطريقة معينة".

ويزيد عمر الحفرية بنحو 13 مليون سنة على أقدم أنواع النمل المعروفة سابقا والتي اكتشفت في فرنسا وميانمار محفوظة في حفريات من الكهرمان.

وأشار لبيكو إلى أن هيكل فولكانيدريس محفوظ بشكل جيد للغاية في الحجر الجيري، الذي عثر عيه قبل عقود في البرازيل، على الأرجح في ثمانينيات أو تسعينيات القرن الماضي. وتم حفظ الحجر الجيري ضمن مجموعة خاصة قبل التبرع به لمتحف ساو باولو قبل نحو خمس سنوات.