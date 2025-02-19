دب بني يهاجم عائلة في سلوفاكيا

هاجم دب بني عائلة تضم طفلين في منطقة ليتوف السلوفاكية.

وكانت العائلة تتنزه على مسار في غابة في قرية «بارتيزانسكا لوبيتشا» عندما تفاجأت بالدب الذي يزن حوالي 80 كيلوغراماً.

ووفقاً للسلطات، هاجم الدب في البداية الأطفال مباشرة، لكنه تراجع عندما حاول الوالدان حماية الأطفال بأجسادهما. وتعرضت المرأة لإصابات طفيفة، بينما نجا الأطفال دون إصابات.

وقال عمدة المنطقة، لاديسلاف بالاجيتش، على فيسبوك إن «ما حدث كان بمثابة معجزة صغيرة» حيث لم تحدث إصابات أكثر خطورة.

وأضاف إنه تفقد مكان الحادث في اليوم التالي برفقة فريق الاستجابة للدببة البنية التابع للسلطات المحلية للحفاظ على البيئة، حيث اكتشفوا مأوى للدببة يبعد بضعة أمتار فقط عن الموقع.

وأوضح العمدة أن المنطقة ستخضع للمراقبة باستخدام كاميرات مراقبة وفرق دورية منتظمة. وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن هناك حوالي 1200 دب بري في سلوفاكيا.