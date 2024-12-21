فأر برمائي ضمن 27 كائناً اُكتشفت في بيرو

ذكرت المنظمة الدولية للحفاظ على الطبيعة أن «فأراً برمائياً» له أقدام شبه مسطحة يتغذى على الحشرات المائية كان ضمن 27 نوعاً جديداً عثرت عليها بعثة استكشافية عام 2022 بمنطقة الأمازون في بيرو.

وذكر تروند لارسن، رئيس برنامج التقييم السريع في المنظمة، وهي منظمة أمريكية غير ربحية، هذا الأسبوع أن الباحثين عثروا أيضاً على فأر من نوع الفئران الشوكية وسنجاب، إضافة إلى ثمانية أنواع من الأسماك وثلاثة برمائيات و10 أنواع من الفراشات. وأضاف أنهم اكتشفوا 48 نوعاً آخر قد تكون جديدة، لكنها تحتاج إلى دراسة أعمق.

وتم العثور على الأنواع الجديدة في ألتوا مايو، وهي محمية تضم عدداً من النظم البيئية ومناطق وقرى للسكان الأصليين بالمنطقة.



