«الفجيرة للموارد الطبيعية» تشارك في ملتقى الأسماء الجغرافية

استعرضت نجود الشحي مسؤول شعبة الدراسات الجيولوجية في مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، حزمة من الدراسات والأبحاث العلمية التي تجمع بين الاستقصاء التاريخي والميداني من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة، حيث تناولت آلية المؤسسة في استخدام نظم المعلومات الجغرافية «GIS» لتحليل البيانات الجغرافية وتحديد المواقع بدقة، وربط الأسماء بالخرائط الحديثة وذلك من خلال قيامها بإنشاء قاعدة بيانات تتضمن الموقع الجغرافي والوصف والمعلومات التاريخية لكل مكان.

جاء ذلك خلال مشاركة مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية في الملتقى العربي العاشر للأسماء الجغرافية الذي استضافته المملكة العربية السعودية، ممثلةً بالهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، تحت شعار «تعزيز العلاقات والروابط بين الدول العربية في الأسماء الجغرافية»، وتأتي مشاركة المؤسسة تماشياً مع استراتيجية الدولة في ترسيخ الهوية الوطنية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 كما تعكس استراتيجية المؤسسة في تعزيز البحث العلمي للحفاظ على الموروث الجيولوجي والموارد الطبيعية.

من جهته، أكد المهندس علي قاسم المدير العام لمؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية على حرص المؤسسة في المشاركة بالملتقيات الدولية، التي تمثل قيمة عالية تسهم بشكل كبير في رفع مستوى الوعي حول أحدث المستجدات والممارسات البيئية في قطاع التعدين، مشيراً أن هذه المؤتمرات تمثل منصة حيوية لمناقشة التحديات في قطاع التعدين والبيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية، مع التركيز على سبل تحقيق استفادة اقتصادية واجتماعية من هذا القطاع إلى جانب حفظ الموروث الجيولوجي.