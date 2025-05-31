إطلاق مجلس شباب الإمارات للزراعة لتمكين الكفاءات الشابة ودعم الابتكار والاستدامة

أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة والمؤسسة الاتحادية للشباب، أمس، مجلس شباب الإمارات للزراعة، ضمن النسخة الأولى من المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي من 28 إلى 31 مايو الجاري وذلك في مركز أدنيك العين.

وشهد الإطلاق حضور معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومعالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، ومعالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب.

ويأتي إطلاق المجلس في خطوة هامة نحو تمكين الكفاءات الشابة الإماراتية وتعزيز دورها في مستقبل القطاع الزراعي بالدولة، ودعم الابتكار والاستدامة.

وقالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك: يهدف إطلاق مجلس شباب الإمارات للزراعة ليكون منصة وطنية حيوية لتحويل رؤى الشباب إلى واقع ملموس لتعزيز قطاع الزراعة في دولتنا، وتمكين شبابنا الإماراتي الطموح وتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة، ودعم الابتكار والاستدامة، وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في تطوير منظومة الأمن الغذائي.

وقالت معالي سناء بنت محمد سهيل: يشكل إطلاق المجلس خطوة مهمة لتوجيه اهتمام الشباب أكثر فأكثر نحو الزراعة، وما يحمله القطاع الزراعي من بعد استراتيجي يصب في المصالح الوطنية الرئيسية ومن بينها ترسيخ قيم الانتماء والارتباط بالأرض والوطن، والتركيز على أهمية الزراعة كرافد اقتصادي ومصدر دخل مستدام.

كما قال معالي الدكتور سلطان النيادي: «تؤمن حكومة دولة الإمارات بأن الشباب هم القلب النابض لمسيرة التنمية، والمحرك الأهم نحو المستقبل، من خلال سياسات وطنية تهدف إلى تمكينهم واستثمار طاقاتهم في مختلف مجالات الحياة، إذ يشكل دعم الشباب أولوية استراتيجية تتجسّد في تأسيس المجالس الشبابية.

وإطلاق الأجندة الوطنية للشباب 2031، لدمجهم في مسارات التنمية، الأمر الذي يفتح أمامهم آفاق الابتكار والمبادرة، ليكونوا شركاء حقيقيين في بناء وطن أكثر ازدهاراً واستدامة».

وأضاف معالي سلطان النيادي: يشكّل مجلس شباب الإمارات للزراعة نموذجاً جديداً من مجالس الشباب القطاعية المتخصصة، التي نعمل على تمكينها لتكون ذراعاً وطنية في مواجهة التحديات وابتكار الحلول، خصوصاً في القطاعات الحيوية كالأمن الغذائي والاستدامة البيئية، لا سيما أن مجالس الشباب اليوم لم تعد منصات للتعبير فقط، بل أصبحت مختبرات وطنية للأفكار، وشركاء في التخطيط والتنفيذ، وجسوراً تصل ما بين تطلعات الأجيال ومسارات الدولة المستقبلية.

ويهدف المجلس إلى تمكين الشباب في القطاع الزراعي عبر تزويدهم بالمعارف والمهارات، وتشجيع البحث والابتكار في المجالات الزراعية الذكية والمستدامة، وإشراكهم في المبادرات الوطنية لتعزيز الاكتفاء الذاتي الغذائي، بالإضافة إلى رفع الوعي بأهمية الزراعة المستدامة بين أفراد المجتمع.

ويتألف مجلس شباب الإمارات للزراعة من مجموعة من شباب دولة الإمارات من جميع إمارات الدولة ممن لديهم الخبرات الزراعية ويعملون في مختلف القطاعات الحيوية المعنية بالزراعة في الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات المعنية، وهم، مهره محمد حارب المزروعي، وسعيد أحمد خليفة الرميثي، وحمد محمد علي الكربي، وأسماء محمد عبدالله أمير.

ويوسف علي غلام الرئيسي، وعبدالرحمن مسفر بودخان آل علي، وسالم سعيد عبدالله السعيدي، ومهره سعيد زايد المزروعي، وبشاير سالم عبيد الزعابي، ومنصور عبدالله يوسف الحوسني، وطيف ابراهيم علي الريسي، والمها عمر عبدالله محمد المهيري، وأمل سعيد عبدالله بن غليطه المهيري، وليلى أحمد الظاهري، وسعيد خالد بن بليله المهيري.