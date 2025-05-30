اعتماد أول «مساحة شبابية» حكوميةفي الفجيرة لتمكين الشباب من الإبداع

اعتمد معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، أول مساحة شبابية في إمارة الفجيرة، وفي أول جهة حكومية على مستوى الدولة، وذلك في إطار مبادرة «مساحات شبابية» ضمن الحزمة الأولى من مبادرات ومشاريع الأجندة الوطنية للشباب 2031.

وتهدف المساحة الجديدة التي تقع في مقر برنامج الفجيرة للتميز الحكومي، إلى توفير بيئة محفزة وآمنة ومجهزة بكافة الموارد التي تسهم في تمكين الشباب من الإبداع والمشاركة الفاعلة في تطوير المجتمع.

وأكد معالي الدكتور سلطان النيادي، أن تمكين الشباب يبدأ من توفير بيئات محفزة تحتضن طاقاتهم، مشيراً إلى أن المساحات الشبابية في مختلف إمارات الدولة تُعد من الركائز الأساسية لتعزيز الجهود الوطنية في تقديم فرص للنمو، والتعلّم، وصناعة أثر حقيقي يعزز جودة حياة الشباب ويقربهم أكثر من مستقبلهم.