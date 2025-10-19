«مسرّعكم الرقمي» يواصل تمكين شباب دبي بمهارات المستقبل

يواصل مجلس شباب دبي الرقمية بالتعاون مع مجلس شباب دبي تنفيذ برنامج «مسرّعكم الرقمي» الذي يستهدف تأهيل أكثر من 500 شاب وشابة في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، في إطار جهود الإمارة لبناء جيل وطني متمكن رقمياً ومشارك بفاعلية في مسيرة التطوير الحكومي والاقتصادي.

ويُعد البرنامج منصة شبابية متكاملة تهدف إلى تمكين الشباب بالمهارات التقنية والإبداعية، وتعزيز قدراتهم في مجالات البرمجة وتحليل البيانات وتجربة المتعامل والتسويق الرقمي، بما يسهم في خلق منظومة من الكفاءات الوطنية القادرة على قيادة التحول الرقمي في مختلف القطاعات.

وأكدت نورا الحمادي، المسؤولة عن ملف الشباب في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن «مسرّعكم الرقمي» يشكّل نموذجاً ملهماً لتكامل الجهود بين المجالس الشبابية والجهات الحكومية في دعم الابتكار، موضحة أن البرنامج يترجم رؤية دبي في تمكين الشباب وتأهيلهم بمهارات المستقبل.

وأشارت إلى أن المبادرة تمثل رافداً رئيساً لتوجه الإمارة نحو اقتصاد رقمي مستدام يعتمد على المعرفة والتقنيات المتقدمة، مؤكدةً أن الاستثمار في طاقات الشباب هو استثمار مباشر في مستقبل دبي.

وأوضحت ريم الفلاسي، رئيس مجلس شباب دبي، أن البرنامج بات اليوم منصة مستدامة لتبادل الخبرات والمعرفة بين الشباب وروّاد القطاع التقني، مشيرة إلى أن المرحلة الحالية تشهد مشاركة واسعة من شباب الإمارة الذين يعملون على تطوير حلول رقمية مبتكرة تخدم مختلف المجالات الحيوية. وأضافت أن المجلس يحرص على استقطاب المزيد من المواهب الشابة وإشراكهم في المشاريع الرقمية الناشئة، مؤكدة أن البرنامج يشجّع على الابتكار والعمل الجماعي، ويهيئ بيئة محفزة لتصميم حلول تقنية تواكب أولويات حكومة دبي في تطوير الخدمات الذكية.

وقال المهندس حسن سبت، مستشار مجلس شباب دبي، إن «مسرّعكم الرقمي» يسعى إلى تحويل الأفكار الشابة إلى مشاريع قابلة للتطبيق من خلال ورش تدريبية عملية، تُمكّن المشاركين من خوض تجربة تطوير حقيقية في بيئة رقمية ميدانية تحاكي متطلبات سوق العمل.

وأكد أن البرنامج يُسهم في إعداد جيل جديد من القادة الشباب القادرين على الابتكار في مجالات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والتقنيات الناشئة، مشيراً إلى أن المبادرة تمثل أحد أهم البرامج التي تعزز ثقافة الريادة الرقمية في أوساط الشباب الإماراتيين.

وأوضحت مريم بن سلوم، عضو مجلس شباب دبي الرقمية، أن البرنامج يتضمن برامج تدريبية وورشاً متخصصة تهدف إلى تطوير المهارات العملية للمشاركين، وتمكينهم من تصميم وتنفيذ حلول رقمية واقعية بالتعاون مع شركاء من القطاعين العام والخاص.

مشاريع تجريبية

وأضافت أن المرحلة الحالية تشهد تطبيق عدد من المشاريع التجريبية الرقمية التي نفذها المشاركون، وتركز على مجالات رئيسة مثل التحليل الرقمي وتجربة المتعامل والبيانات المفتوحة، مشيرة إلى أن النتائج الأولية أظهرت مستوى عالياً من الإبداع والالتزام بين الشباب المشاركين.

واختتم بدر الغيث، عضو مجلس شباب دبي الرقمية، بالتأكيد أن المجلسين يعملان حالياً على توسيع نطاق المشاركة في البرنامج ليشمل عدداً أكبر من الجامعات ومؤسسات القطاع الخاص، بهدف تعزيز الشراكات الشبابية وتمكين الأفكار المبتكرة من الوصول إلى مرحلة التطبيق العملي.

وقال الغيث إن البرنامج يشكل جسراً بين التعليم وسوق العمل الرقمي، إذ يمنح الشباب فرصة حقيقية لتطبيق معارفهم التقنية في مشاريع تنموية تسهم في دعم منظومة دبي الذكية، مؤكداً أن تمكين الشباب يمثل أولوية استراتيجية، وأن «مسرّعكم الرقمي» يأتي ليجسد هذا التوجه من خلال مبادرات عملية ذات أثر ملموس في المجتمع.