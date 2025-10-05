مجلس العين للشباب.. دور حيوي في تمكين شباب المدينة

يواصل مجلس العين للشباب أداء دوره الحيوي في تمكين شباب مدينة العين، وتفعيل دورهم في صناعة القرار، من خلال إطلاق سلسلة مبادرات وبرامج نوعية تعزز من قدراتهم، وتكرّس مبدأ الشراكة المجتمعية، وتدعم الهوية الوطنية لدى الأجيال الصاعدة.

وأكد مسلم الدرعي، رئيس المجلس، أن المجلس يُعد منصة فاعلة تهدف إلى تفعيل تطلعات شباب وكوادر مدينة العين، وتمكينهم ليكونوا جزءاً مؤثراً في مسيرة التنمية، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة التي تولي اهتماماً بالغاً بالشباب، وتوفر لهم كل السبل الممكنة لتفجير طاقاتهم واستثمار قدراتهم في مختلف المجالات. وأوضح الدرعي أن المجلس أنجز خلال دورته الحالية أكثر من 20 مبادرة مجتمعية متنوعة، مشيراً إلى أن من أبرز المبادرات التي تم إطلاقها مؤخراً، «أسبوع العين للشباب»، والذي نُظم تزامناً مع اليوم العالمي لمهارات الشباب، حيث هدف إلى تسليط الضوء على إبداعات الشباب، وتوفير منصات تحفيزية لهم لعرض أفكارهم ومبادراتهم في مختلف القطاعات الحيوية.

وفي سياق تمكين الشباب مهنياً، أطلق المجلس أيضاً معرض «والم» للتوظيف، الذي أقيم في استاد هزاع بن زايد بمدينة العين، بمشاركة عدد كبير من الجهات الحكومية والخاصة، والتي وفّرت أكثر من 150 فرصة وظيفية، شملت فرص العمل عن بُعد، والهجين، ومن المقر، في خطوة تهدف إلى دعم الشباب وزيادة فرصهم في سوق العمل. كما أطلق المجلس، بالتعاون مع جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، مبادرة «العلوم الإنسانية والشباب»، تحت عنوان: «الشباب والقيم المجتمعية: رسالة وطنية لبناء المستقبل»، وذلك في إطار ترسيخ القيم الوطنية وتعزيز الهوية المجتمعية لدى الشباب.

وشارك المجلس أيضاً في مبادرة «حوار المجتمع» التي أطلقتها وزارة تنمية المجتمع، والتي تعكس حرص المجلس على بناء جسور التواصل بين فئة الشباب ومختلف شرائح المجتمع، ونشر ثقافة الحوار البنّاء، وتحفيز المشاركة المجتمعية الفاعلة.

وأكد الدرعي أن المجلس يعمل على تنسيق أجندة شبابية شاملة لمنطقة العين، تتضمن فعاليات حوارية، ومعارض ريادية وفنية، وورشاً ومبادرات تفاعلية، وجميعها تصب في دعم الكوادر الوطنية، وتكريس مفهوم عملي للشراكة في تمكين الشباب.