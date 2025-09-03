إطلاق برنامج «استعد» لتأهيل الباحثين عن عمل في رأس الخيمة 8 سبتمبر

أعلنت دائرة الموارد البشرية في حكومة رأس الخيمة، ممثلة في إدارة الاستقطاب والتوطين، عن بدء التطبيق الرسمي لبرنامجها التدريبي النوعي «استعد»، اعتباراً من 8 سبتمبر الجاري، وذلك ضمن جهودها المتواصلة لتأهيل الكوادر الوطنية من الباحثين والباحثات عن عمل، وتعزيز جاهزيتهم لدخول سوق العمل بكفاءة وتحقيق النجاح الوظيفي.

جاء ذلك خلال الورشة التعريفية التي نظمتها الدائرة في قاعة مركز الشباب بمنطقة الظيت، بمشاركة واسعة من الشباب الباحثين عن عمل من مواطني الإمارة، حيث استعرضت الأهداف الرئيسة للبرنامج ومكوناته التدريبية، مؤكدة أن إطلاقه يأتي في إطار خططها الاستراتيجية لتمكين الكفاءات الوطنية وفتح آفاق جديدة أمامهم في سوق العمل.

وأوضحت الدائرة أن البرنامج يتضمن حزمة متكاملة من الدورات التدريبية المتخصصة، تشمل، تنمية المهارات التقنية والمعرفية الحديثة، وإعداد السيرة الذاتية والتهيئة للمقابلات الوظيفية، وتطوير مهارات اللغة الإنجليزية، وإعداد التقارير والتحليل المهني، والتعريف بمتطلبات سوق العمل ومهاراته، وتعزيز السلوكيات المهنية وأخلاقيات العمل، والتدريب التخصصي في وظائف خدمة العملاء، السكرتارية، ومراكز الاتصال، والتوعية بقوانين العمل وبرنامج «نافس».

وأكدت الدائرة أن برنامج «استعد» يعكس التزامها الجاد بدعم مسيرة التوطين في الإمارة والدولة.