«هاكاثون التكنولوجيا والابتكار» يبحث التحديات المحلية والإقليمية

انطلقت فعاليات هاكاثون التكنولوجيا والابتكار لشباب دول مجلس التعاون الخليجي 2025، الذي تنظمه المؤسسة الاتحادية للشباب بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، بمشاركة نخبة من المبتكرين والمبرمجين والمصممين الشباب من مختلف دول الخليج، من 28 إلى 30 أبريل الجاري في مكتبة محمد دبن راشد بدبي.

ويهدف الحدث إلى تعزيز التعاون بين الشباب الخليجي، وتحفيزهم على تطوير حلول تقنية مبتكرة قادرة على معالجة التحديات المحلية والإقليمية.

البيان سلطان النيادي

ورحب معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، بالمشاركين، مؤكداً أن الهاكاثون يشكل نقطة انطلاق نحو مستقبل مشرق يقوده الشباب بأفكارهم الإبداعية وحلولهم المستدامة.

وأشار إلى أن القيادة الخليجية تؤمن بأن الشباب هم الثروة الحقيقية لبناء المستقبل، مستعرضاً الجهود المبذولة لتمكينهم ودعم طموحاتهم في مجالات الابتكار التكنولوجي.

وأكد أن بيئة الابتكار التي يوفرها الحدث تعد أرضاً خصبة لصناعة حلول حقيقية لمختلف التحديات، داعياً الشباب إلى استثمار هذه الفرصة لتطوير مهاراتهم وتحقيق إنجازات نوعية.

البيان خالد النعيمي

وأكد خالد النعيمي، مدير المؤسسة الاتحادية للشباب، أن دولة الإمارات تولي أولوية كبرى لتمكين الشباب وتعزيز قدراتهم في المجالات التكنولوجية، وذلك من خلال مبادرات نوعية تسهم في تطوير مهاراتهم لمواكبة التغيرات المتسارعة في قطاع التكنولوجيا.

موضحاً أن هاكاثون التكنولوجيا والابتكار لشباب الخليج 2025 يأتي ضمن سلسلة من البرامج الخليجية السنوية الموجهة لفئة الشباب، حيث يركز الحدث على التحديات المرتبطة بتسارع الذكاء الاصطناعي وتقدم التقنيات.

وعبر المشاركون عن اعتزازهم بالمشاركة في هذه الفعالية التي جمعت نخبة من الشباب الخليجي تحت مظلة الابتكار التقني والعمل المشترك.

البيان مهرة النيادي

حيث أشارت الإماراتية مهرة النيادي إلى أن الهاكاثون تناول أبرز التحديات المرتبطة بالفجوة في المهارات التقنية الناشئة.وأكدت أهمية دعم الشباب بالمهارات اللازمة لتعزيز التحول نحو دول منتجة ومبتكرة في مجالات الذكاء الاصطناعي، لافتةً إلى أن نقص الحوافز والمصادر التخصصية يمثل أحد أبرز التحديات الراهنة.

البيان محمد الأنصاري

وأوضح محمد الأنصاري من الإمارات أن الهاكاثون أتاح له تطوير العديد من المهارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والتعامل مع متطلبات الجيل الرقمي.

وأشار سعيد العبري، ممثل سلطنة عمان، إلى أن مشاركته ضمن فرق خليجية متنوعة عززت من قدراته على تبادل الخبرات وتنفيذ مشاريع تقنية قائمة على الذكاء الاصطناعي.

موضحاً أن هذه التجربة فتحت أمامه آفاق تعاون مهني مستقبلي مع شباب الخليج. وأكد راشد الرحيمي، رئيس الوفد القطري، أن الفعالية وفرت منصة حيوية لتحفيز الشباب الخليجي على تطوير حلول تقنية مستدامة.

وأعربت حوراء ميرزا، ممثلة وفد دولة الكويت، عن سعادتها بالمشاركة في الهاكاثون، موضحةً أن ورش العمل ركزت على تنمية المهارات في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن القطاعات الحكومية والخاصة.

وأوضحت بيان ياسر، ممثلة وفد مملكة البحرين، أن الورش المتخصصة التي شهدها اليوم الأول ركزت على تنمية مهارات تحليل المشكلات بدقة وتحديد أسبابها قبل الشروع في البحث عن الحلول المناسبة.