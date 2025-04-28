برنامج لتأهيل 3 آلاف كشاف لإحداث تأثير مجتمعي مستدام

أكدت جمعية كشافة الإمارات أن البرنامج التدريبي المتخصص في الابتكار والتفكير التصميمي يهدف إلى تدريب أكثر من 3 آلاف كشاف على تطوير مبادرات مجتمعية مبتكرة، والحصول على «شارة تحدي المبتكرين المؤثرين» المعتمدة دولياً، والتي تمنح للمرة الأولى في العالم العربي، في خطوة نوعية نحو بناء جيل كشفي قادر على التفكير الابتكاري، وإحداث أثر مجتمعي مستدام.

وأشارت إلى أنه تم تأهيل 60 قائداً ومعلماً من مختلف مناطق الدولة، على مدار ثلاثة أيام ضمن البرنامج، الذي نظمته الجمعية في مقر مفوضية كشافة دبي، أخيراً ضمن مشروع «كشافة الإمارات تبتكر».

وأكد خليل رحمة، الأمين العام لجمعية كشافة الإمارات، أن الجمعية نالت ثقة المنظمة العالمية للحركة الكشفية لتنفيذ المشروع إلى جانب جمهورية مصر العربية، من بين 12 جمعية كشفية حول العالم، في مؤشر واضح على المكانة الدولية، التي باتت تتمتع بها كشافة الإمارات.

وأضاف أن البرنامج ينفذ عبر مراحل دقيقة تبدأ بتأهيل 60 قائداً ومعلماً من المنتسبين لوزارة التربية والتعليم والمفوضيات الكشفية، لتمكين كل منهم من قيادة فريق، يتكون من 50 كشافاً وطالبة، وتنفيذ ثلاث مبادرات مجتمعية، ترتبط بأهداف التنمية المستدامة، ليحصل المشاركون على شارة «تحدي المبتكرين المؤثرين»لافتاً إلى أن البرنامج يركز على منهجية التفكير التصميمي، التي تمكن المشاركين من استكشاف المشكلات وتحليلها، وابتكار حلول عملية، وتجربتها وتنفيذها ميدانياً، مع توثيق الأثر المجتمعي ورفع المشاريع إلى المنصة العالمية للمنظمة الكشفية.

رحلة متكاملة

وأوضحت خديجة الحمادي، عضو مجلس إدارة الجمعية، رئيسة لجنة الشباب، والمسؤولة عن البرنامج، أن «تحدي المبتكرين» ليس مجرد تدريب نظري، بل رحلة متكاملة تبدأ منذ لحظة اكتشاف الذات، وتنتهي بتقديم حلول ملموسة تخدم المجتمعات.

وأوضح عبدالرحمن الحوسني، عضو لجنة الشباب بجمعية كشافة الإمارات، وأحد أعضاء هيئة التدريب في البرنامج، أن التحدي يهدف لتطوير كفاءات الشباب في ريادة الأعمال والابتكار الاجتماعي، مع تأهيلهم للقيادة المجتمعية الواعية. وأضاف أن المرحلة التالية من المشروع تشمل تدريب وتأهيل فرق الكشافة الصغار من مايو حتى يونيو، يليها تنفيذ ثلاث مبادرات مجتمعية واقعية لكل فريق حتى نوفمبر، مع عقد مهرجانات محلية في كل إمارة لاستعراض أفضل المشاريع المجتمعية المنفذة.