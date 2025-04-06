طالبات يبتكرن معجماً رقمياً لحفظ اللهجات العربية وتوثيق مفرداتها

نجحت طالبات في جامعة الوصل بدبي في إنشاء موقع إلكتروني مبتكر يهدف إلى توثيق اللهجات العربية المختلفة وجمع مفرداتها، وذلك في إطار مشروع بحثي يسعى للحفاظ على التنوع اللغوي العربي وليكون معجماً ومرجعاً رقمياً شاملاً للهجات العربية.

الموقع الذي أطلقن عليه اسم «لسان العرب الحديث»، يتيح للمستخدمين من مختلف الدول العربية إضافة الكلمات والمصطلحات المحلية مع شرح معانيها واستخداماتها، كما يوفر خاصية النطق الصوتي لمساعدة الباحثين والمهتمين على التعرف إلى النطق الصحيح للهجات المختلفة.

وتقول الطالبات الأربع المشاركات في المشروع وهن: نور أسامة ورسل سامر وبنان برهان وبيان رضوان، إن الهدف الرئيس هو «إنقاذ الكلمات والمصطلحات التراثية من الاندثار»، وخاصة مع انتشار اللغة الفصحى المبسطة واللغات الأجنبية في الحياة اليومية.

كما أشرن إلى أن الموقع لا يقتصر على جمع المفردات، بل يتيح تحليلات لغوية ومقارنات بين اللهجات المختلفة، مما يجعله أداة قيمة للباحثين في علم اللغة وعشاق التراث العربي. وأكدن أن المشروع لاقى استحساناً وترحيباً من أساتذتهن في الجامعة الذين توقعوا أن يسهم في تعزيز الاهتمام باللهجات المحلية وتعريف الأجيال الجديدة بها وذلك عبر جمعها لمفردات وتراكيب اللهجات العربية المختلفة في معجم شامل.

وأوضحت الطالبات أن المشروع سيساعد الباحثين على دراسة تطور اللهجات وتأثيرها في الفصحى كما يسهل التعرف إلى معانيها بغرض التواصل مع الناطقين بها.

كما يحافظ الموقع الرقمي على جزء مهم من التراث الثقافي واللغوي للأجيال القادمة. وأوضحن أن أبرز التحديات التي واجهتهن في المشروع هو تعدد اللهجات وعدم فهم بعضها ولا سيما من اللهجات المحلية.