مراكز الشباب.. منصات تمكين وإبداع وصناعة للمستقبل

تُعد مراكز الشباب في دولة الإمارات، والبالغ عددها 13 مركزاً على مستوى الدولة، نموذجاً رائداً لتمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في مختلف مجالات الحياة.

حيث تعمل تحت إشراف المؤسسة الاتحادية للشباب، التي تأسست عام 2018 لتكون الجهة المسؤولة عن تنظيم هذه المراكز وتطوير برامجها، بما يتماشى مع رؤية الإمارات 2021 وما بعدها.

وتوفر هذه المراكز، المنتشرة في مختلف إمارات الدولة، مساحات مفتوحة للشباب للتعبير عن أفكارهم، وصقل مهاراتهم، والمشاركة في أنشطة وفعاليات ثقافية، رياضية، وتنموية، إضافة إلى برامج مبتكرة تدعم روح المبادرة والابتكار، وتعزز الانتماء الوطني، حيث تم تصميم كل مركز شباب بشكل فريد ليخدم شباب كل إمارة، ويلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم.

ومن بين مراكز الشباب في الدولة، مركز شباب عجمان، الذي يمثل نقطة التقاء للشباب في الإمارة، وينظم فعاليات وأنشطة ثقافية وتنموية، ويوفر بيئة محفزة للإبداع والابتكار.

بالإضافة لمركز شباب رأس الخيمة، الذي يقع في منطقة الظيت، ويتميز بتنظيم مخيمات صيفية وأنشطة تفاعلية تسهم في تطوير مهارات الشباب وتعزيز وعيهم، ومركز شباب الشارقة، الذي يشارك في فعاليات متنوعة.

ويطلق برامج تهدف إلى تمكين الشباب وتنمية قدراتهم في مختلف المجالات. وتشمل مجالس الشباب، المجالس المحلية، والإماراتية، والعالمية، والوزارية، التي تعمل على تمثيل الشباب، وإيصال رؤاهم، والمشاركة في صياغة القرارات التي تخصهم، وتستقبل الشباب من سن 15 إلى 35 سنة بصرف النظر عما إذا كانوا طلاباً أو موظفين أو رواد أعمال.

وقد افتتح أول مركز شباب في دبي عام 2017 بهدف ربط الشباب بمجالات خلق الوظائف والنمو الاقتصادي، والتعليم والتعلم مدى الحياة، والابتكار وريادة الأعمال، والتوجيه والشراكات، والصحة والسلامة الجسمانية.

وتسعى مراكز الشباب إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، من أبرزها، توفير مساحات آمنة وملهمة للشباب للتعبير عن أفكارهم ومواهبهم، وتطوير مهارات الشباب وتعزيز قدراتهم القيادية، وتشجيع المشاركة المجتمعية من خلال الفعاليات والأنشطة المختلفة، وبناء شخصية الشباب على أسس وطنية وقيمية راسخة، ودعم الابتكار والمبادرات التي تسهم في التنمية المستدامة.

ولا تقتصر جهود المراكز على الفعاليات الموسمية، بل تنظم على مدار العام مبادرات نوعية مثل تحديات الابتكار، المعسكرات التدريبية، والورش التفاعلية، إلى جانب توفير مساحات عمل مشتركة مجهزة بأحدث التقنيات لتمكين الشباب من تحويل أفكارهم إلى مشاريع واقعية ذات أثر مجتمعي واقتصادي.