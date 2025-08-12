عمر الحمادي.. سفير كشافة الإمارات للطاقة الشمسية في التدريب الإقليمي

في إنجاز إماراتي جديد يعكس ريادة الشباب في مجالات الاستدامة والطاقة المتجددة، شارك القائد الكشفي الإماراتي عمر عبدالكريم الحمادي، ممثلاً عن جمعية كشافة الإمارات، في البرنامج التدريبي الإقليمي «الكشافة والطاقة الشمسية» الذي انعقد مؤخراً بجمهورية مصر العربية، بتنظيم مشترك بين المنظمة الكشفية العالمية ومؤسسة Solafrica، وبإشراف الإقليم الكشفي العربي، ضمن مبادرة الكشفية والطاقة الشمسية الهادفة إلى نشر ثقافة العمل المناخي بين الشباب العرب.

ولم يكتفِ الحمادي بالمشاركة في البرنامج، بل استثمر التجربة لإطلاق مشروع وطني طموح بعنوان «توعية شمسية الإمارات – Solar Awareness UAE»، يبدأ تنفيذه في نوفمبر 2025 ويستمر حتى مايو 2026، مستهدفاً أكثر من 3000 مشارك في مختلف إمارات الدولة.

ويهدف المشروع إلى نشر المعرفة العملية بالطاقة الشمسية بين فئات المجتمع، وتمكين الكشافة ليكونوا سفراء بيئيين ومبادرين فاعلين، ودعم استراتيجية الإمارات للطاقة النظيفة والحياد المناخي 2050.

كما يتضمن دمج التعليم البيئي في المدارس والمراكز الشبابية عبر مبادرات تشمل ورش عمل مدرسية وجامعية ومجتمعية، حملة رقمية لإنتاج 14 فيديو توعوياً، فعالية «يوم النجاة بالطاقة الشمسية»، والمشاركة في «أسبوع أبوظبي للاستدامة»، وبرنامج «مستكشفو الشمس» للأطفال.

ويعد الحمادي، الطالب في كلية الهندسة الكهربائية بجامعة الشارقة، واحداً من أبرز الوجوه الكشفية الإماراتية الشابة، حيث يجمع بين التميز الأكاديمي والنشاط المجتمعي. فهو عضو فعال في لجنة الشباب بجمعية كشافة الإمارات، وعضو في النادي العلمي الثقافي لكلية الهندسة.

ويتميز بشغفه بتطوير الذات، واهتمامه العميق بمجالات الهندسة والابتكار والتكنولوجيا، ما جعله يترك بصمات واضحة في عدد من المبادرات والفعاليات المحلية والخليجية والعربية.

وسبق للحمادي أن مثّل الدولة في فعاليات بارزة، منها: تنظيم المخيم العالمي على الهواء والإنترنت (Jota) 2024 بالتعاون مع كشافة الإمارات، والمشاركة في التدريب الوطني لقادة الابتكار ضمن تحدي المبتكرين ذوي التأثير، والمشاركة في ملتقى خليجنا واحد وشبابنا واحد في إطار يوم الشباب الخليجي.

إضافة إلى حضوره برنامج قادة الذكاء الاصطناعي وحرب المعلومات بجامعة العقبة في الأردن، والمشاركة في قمة الشباب الخليجي (GYS)، والمؤتمر الدولي للمناظرة والحوار في الدوحة.

كما كان له إسهامات علمية متقدمة بالتعاون مع مركز محمد بن راشد للفضاء، شملت تحليل صور SAR للكشف البحري، واستخدام الذكاء الاصطناعي والاستشعار عن بعد لرصد التغيرات العمرانية، وتطوير خوارزميات لتحليل بيانات الصور الجغرافية. ويواصل أنشطته التطويرية عبر برامج مؤسسة ربع قرن، ومنها برنامج Solidwork Essential الموجه للشباب.

واستهدف برنامج «الكشافة والطاقة الشمسية» تدريب قادة كشفيين شباب من مختلف الدول العربية على مهارات استخدام أدوات وتقنيات الطاقة الشمسية وتوظيفها في أنشطة بيئية ومجتمعية، وتضمن التدريب جلسات نظرية وعملية مكثفة، مع استخدام حقائب تعليمية تقنية، ما أتاح للمشاركين فرصة تصميم أنشطة كشفية قائمة على الطاقة المتجددة، ونشر ثقافة العمل المناخي.

ومن جهته علق خليل رحمة، الأمين العام لجمعية كشافة الإمارات على مشاركة الحمادي قائلاً: «نحن في كشافة الإمارات نؤمن بأن الاستثمار الحقيقي يكمن في بناء الإنسان، وخاصة في القضايا البيئية المستقبلية، ومشاركته تعكس توجه الجمعية في تمكين الشباب ليكونوا في صدارة الجهود الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة».