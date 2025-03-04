مجلس العين للشباب ينظم مجلسه الرمضاني الأول

نظم مجلس العين للشباب، مساء أمس، وبالتعاون مع جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية الجلسة الأولى من مبادرة العلوم الإنسانية والشباب، تحت عنوان «الشباب والقيم المجتمعية.. رسالة وطنية لبناء المستقبل» في بيت محمد بن خليفة في منطقة العين، وذلك ضمن الجلسات الحوارية للمبادرة التي تمتد طوال شهر رمضان المبارك، وتأتي تحت شعار «قيم مجتمعية».

وتسلط المبادرة الضوء على قيم المجتمع، وتعزيز الهوية الوطنية، ودور الشباب في بناء مجتمع أكثر تماسكاً، بناءً على توجيهات ودعم القيادة الرشيدة في دولة الإمارات.

أدار الجلسة راشد البلوشي، عضو مجلس العين للشباب، وشهدت تفاعلاً واسعاً وإيجابياً من الحضور، وناقشت تجارب الشباب في تعزيز القيم المجتمعية والمشاركة الفاعلة في التنمية الاجتماعية.

وتحدث عبد المعين المنصوري، المحاضر في قسم الدراسات الإسلامية بجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، خلال الجلسة، عن دور العلوم الإنسانية في ترسيخ الوعي المجتمعي.

وشهدت الجلسة مشاركة ناصر الدرعي، ضابط خدمة مجتمعية وأحد كوادر جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، والذي استعرض أهمية المبادرات الشبابية في دعم التماسك الاجتماعي، وتعزيز العلاقات بين الأفراد.

مجالات مجتمعية

كما تمت مناقشة تجارب الشباب في المجالات المجتمعية، ومناقشة التحديات التي تواجههم في تحقيق تأثير إيجابي ومستدام، وتم تسليط الضوء أيضاً على أهمية دعم وتأهيل الشباب للمساهمة في بناء مستقبل أكثر انسجاماً مع القيم والتقاليد الإماراتية.

وحرص الحضور على إثراء الجلسة بطرح عدد من الأسئلة والاستفسارات حول دور الشباب في تعزيز الهوية الوطنية والروابط الاجتماعية.

يذكر أن الجلسة الثانية ستُعقد تحت عنوان «إرث زايد»، والتي ستسلط الضوء على فكر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وأثره في تشكيل الهوية الوطنية. فيما ستركز الجلسة الثالثة على «التماسك الأسري»، وأهمية دور الأسرة في بناء مجتمع مترابط وقوي.

وتأتي هذه السلسلة في إطار الجهود المستمرة لتمكين الشباب وتعزيز وعيهم بالقيم المجتمعية، والحرص على مناقشة قضايا متنوعة تهم الشباب، والإسهام في تعزيز الحوار والتفاعل بين مختلف شرائح المجتمع.