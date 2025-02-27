حلول طلابية مبتكرة في معرض الفجيرة

استعرض أربعة طلاب من أعضاء نادي الفجيرة العلمي مشاريعهم الابتكارية بعرض أربعة ابتكارات بأفكار متطورة توفر حلولاً لمختلف التحديات المستقبلية، وذلك خلال مشاركتهم في معرض الفجيرة للابتكار، شملت ابتكار طائرة بدون طيار لنثر البذور قدمها الطالب أحمد سيف المعيلي، كما عرض الطالب حمد سالم محمد المسماري 14 سنة ابتكار روبوت الفحص الأمني الذكي، وعرض الطالب عبدالله حمد النعيمي 15 سنة روبوت إطفاء الحريق، أما الطالب سالم حسن الليليلي فقدم شرحاً عن ابتكار الذراع الآلية لخدمة المختبرات العلمية للتعامل مع المواد الخطرة.

وشرح الطالب أحمد سيف المعيلي ابتكار طائرة بدون طيار لنثر البذور، حيث تم برمجة الطائرة بمسارات طيران محددة لضمان تغطية كاملة للحقول، لتطير على ارتفاع منخفض فوق الحقول وتبدأ في نثر البذور بالتساوي والموحد، بهدف تقليل الجهد البدني البشري وزيادة الكفاءة في عمليات استزراع الأراضي، إلى جانب تقليل الوقت والتكلفة، مما يسهم في عملية التوسع الزراعي ويقلل من هدر البذور.

ويقول الطالب حمد المسماري: في عصرنا الحالي نواجه تحديات تتطلب حلولاً حديثة ومبتكرة وفعالة لضمان السلامة والأمن، أحد هذه الحلول المتقدمة هو روبوت التفتيش الأمني، الذي يدمج الذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي، والتعلم المتقدم، هذا الروبوت يقوم بمهام التفتيش الأمني والتدقيق الدقيق في المرافق الحساسة مثل المطارات والمباني الحكومية، يمكن للروبوت أداء مهام التفتيش بدقة أعلى وفي وقت أقصر مقارنةً بالأساليب اليدوية التقليدية، وهو مزود بالكاميرات من أجل الرؤية والمراقبة والكشف عن الأنشطة الغريبة ومستشعرات الليزر للكشف عن العقبات وقياس المسافة الدقيقة.

وتحدث الطالب عبدالله حمد النعيمي عن روبوت لمكافحة الحرائق مجهز بأجهزة استشعار متقدمة وآليات إطفاء الحرائق، تعمل بكفاءة في مختلف المساحات خاصة التي لا يمكن الوصول إليها، مشروع يعمل على تأمين السلامة ويقلل من المخاطر، هدفه تعزيز أعلى مستويات السلامة عن طريق الحد من التعرض البشري للخطر، وتحسين كفاءة مكافحة الحرائق ووقت الاستجابة، وتغطية مساحات واسعة وتقليل الأضرار بالممتلكات من خلال استهداف الحرائق مباشرة.

أما الطالب سالم حسن الليليلي فقدم شرحاً عن ابتكار الذراع الآلية لخدمة المختبرات العلمية للتعامل مع المواد الخطرة بحملها بدقة من مكان لآخر، الهدف منها تأمين الحماية البشرية في التعامل مع المواد ذات الخطورة، تعمل على تسهيل العمل المختبري وتقلل المخاطر وتؤمن الحماية والسلامة للعاملين في المكان، مستخدم في صناعتها مواد صلبة ذات جودة عالية لتقوم بعمليتها بكفاءة، وفاز المبتكر الأول الطالب حمد المسماري بالمركز الأول والمبتكر الثاني الطالب عبدالله حمد النعيمي بالمركز الثاني بجائزة القيادة العامة لشرطة الفجيرة.