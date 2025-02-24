إقبال كبير من شباب الإمارات على التوظيف في الصناعة والتكنولوجيا

شهد اليوم الثاني لمعرض «مُصنّعين» للوظائف في الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بمنطقة العين، الذي نظمته وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس»، ومجموعة أدنوك، في مجلس الجفير، حضوراً كبيراً من الباحثين عن عمل، حيث توافد شباب من أبناء الإمارات على منصات الجهات المشاركة في المعرض للتعرف إلى الوظائف المعروضة والتسجيل فيها.

وأجرت الجهات المشاركة في المعرض العديد من مقابلات التوظيف مع الباحثين عن عمل من الشباب والشابات الإماراتيين، إذ وفرت تلك الجهات وعددها 23 جهة نحو 500 شاغر وظيفي للمواطنين. وأكد عدد من الشباب الباحثين عن فرص عمل، أن معرض «مُصنّعين» يمثل أداة تمكين فعالة للكفاءات الإماراتية، لتوظيفهم. وقال محمد علي الشبلي: المعرض يوفر منصة مهمة لشركات القطاع الخاص الرائدة لتوظيف المواطنين الإماراتيين وتوفير مسارات واعدة لبناء مستقبل مهني ناجح.

وأوضح منصور الشبلي أن «مصنعين» يعد المعرض الأول من نوعه الذي يتم فيه جمع المصانع المشاركة في البرنامج مع الباحثين عن عمل تحت سقف واحد في مدينة العين، وتوفير وظائف وبرامج تدريب منتهية بالتوظيف للكوادر الإماراتية.

وأشادت لطيفة خميس النعيمي بالجهود الرائدة للجهات المنظمة للمعرض، في إطار حرصها على دعم التوجهات الاستراتيجية للدولة في تمكين الشباب، والمشاركة بفاعلية في خدمة الوطن.

فيما أشار أحمد صالح الحجاجي إلى أن المعرض لا يقتصر على توفير فرص عمل، وإنما الحرص أيضاً على تعزيز قدرات الشباب بالتدريب والتأهيل، وتزويدهم مزيداً من الخبرات والمهارات لتعزيز قدراتهم الوظيفية المتجددة.