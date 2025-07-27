«بيسين» يمكّن الكفاءات الشابة ويؤهل جيلاً من المبرمجين وروّاد الأعمال

يبذل «بيسين»؛ المعسكر التدريبي الأول من نوعه للبرمجة في منطقة العين، الذي تنظمه أكاديمية «42 أبوظبي» بالتعاون مع صندوق خليفة لتطوير المشاريع، جهوداً من أجل تمكين الكفاءات وبناء قدرات رقمية وطنية، من خلال تقديم باقة من ورش العمل والدورات المتخصصة لتمكين المشاركين من تحويل مهاراتهم التقنية وخبراتهم العملية إلى مشاريع ريادية قابلة للنمو، وفتح أبواب ريادة الأعمال أمامهم في مختلف القطاعات الحيوية.

ويشارك في النسخة الأولى لمعسكر البرمجة 130 شخصاً، ويشكل المواطنون النسبة الأكبر منهم.

ويشكل البرنامج محطة استراتيجية تهدف أيضاً إلى فتح آفاق النمو المهني والتقني أمام مواطني ومقيمي منطقة العين، من خلال تمكينهم من اكتساب مهارات وخبرات رقمية وعملية أساسية.

ويمكن للناجحين في البرنامج الانضمام إلى برنامج الدبلوم في تطوير البرمجيات بدوام كامل في الأكاديمية.

كما يتيح البرنامج أيضاً لرواد الأعمال الإماراتيين، الذين ينجحون في استكماله فرصة الاستفادة من حلول صندوق خليفة في إطلاق مشاريعهم.

وقالت موزة عبيد الناصري، الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير الأعمال: «يمثِّل تعاوننا مع أكاديمية «42 أبوظبي» خطوة مهمة نحو تعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في منطقة العين، ونسعى إلى تمكين الأفراد ورفدهم بالمهارات والموارد اللازمة لتحويل الأفكار إلى مشاريع مؤثِّرة، من خلال دمج النهج الرائد لـ«42 أبوظبي» في مجال تعليم البرمجة مع الدعم الشامل الذي يقدمه الصندوق للشركات الناشئة.

ونتطلع للعمل معاً على تطوير منظومة مزدهرة تلتقي فيها الموهبة بالفرص، لدفع النمو المستدام نحو آفاق جديدة».

مهارات

والتقت «البيان» عدداً من المشاركين والمشاركات في البرنامج المبتكر «بيسين»، حيث أكدوا رفدهم بالمهارات الأساسية في البرمجة، وتطوير قدراتهم على التكيف والتفكير النقدي والعمل الجماعي وحل المشكلات.

وقالت علياء المصري: «يتيح البرنامج لنا الفرصة لتعلُّم مهارات رقمية متقدِّمة، من خلال نموذج تعلّم عملي يركز على التفاعل في ما بيننا كمشاركين، مهما كانت معارفنا وخبراتنا السابقة في مجال البرمجة».

وأوضحت فاطمة البلوشي أنها لم تتردد مطلقاً في الانضمام للبرنامج الذي سيمكنهم بمختلف تخصصاتهم من بناء قدرات جديدة، سواء كانوا يرغبون باكتساب مهارات رقمية، أو يطمحون إلى الانتقال إلى وظائف في قطاع التكنولوجيا وغيرها.

وأشار عمر العمراني إلى أن البرنامج يسهم في تعزيز خبرات المشاركين الرقمية، وتطوير مهاراتهم الاجتماعية وتمكينهم من حل المشكلات، ليفتح أمامهم أبواباً واسعة في قطاع التكنولوجيا محلياً وعالمياً.

منهجية

وقال مسعود سلطان آل علي: «تتمثل مشاركتي في البرنامج لاستكشاف عالم البرمجة، واهتمامي أيضاً بمنهجية التعلم المبتكرة في الأكاديمية، والسعي نحو الحصول على شهادات علمية معتمدة في المجال، وتعزيز التقدم الوطني».

وأشاد أحمد صابر بالورش التفاعلية في البرنامج والتي تهدف إلى تمكين المشاركين من تحويل مهاراتهم البرمجية إلى أفكار مشاريع ناشئة.

استطلاع

وأظهرت نتائج دراسة استطلاعية أجرتها أكاديمية «42 أبوظبي» على «بيسين» تنوعاً كبيراً من حيث الخلفيات التعليمية والمهنية والفئات العمرية، كما عكست تقارباً لافتاً من حيث نسبة المشاركين من الذكور والإناث، وكشفت أن أغلب المشاركين هم من الطلبة والخريجين والباحثين عن عمل، وأكد 63.1% من المشاركين بالبرنامج أنهم يطمحون إلى تأسيس مشاريع ريادية، فيما عبر 42% من المشاركين بالبرنامج عن رغبتهم في بدء حياة مهنية في مجال التكنولوجيا، بينما أشار 35% من المشاركين إلى أن لديهم الدافع نحو تطوير مهاراتهم التقنية.

وينفرد برنامج «بيسين العين» باعتماده نهج 42 العالمي في التعليم القائم على المشاريع والعمل الجماعي والتعلُّم الذاتي والتطبيقي دون الحاجة لأي خلفية أكاديمية أو تقنية مسبقة.