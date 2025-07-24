إطلاق «هاكاثون» للشباب بمشاركة 10 جهات حكومية وخاصة

أطلق مجلس دبي للشباب، بالتعاون مع مجلس شباب دبي الرقمية للشباب، «هاكاثون» للشباب بعنوان «جاهز؟ تحديات واقعية.. حلول شبابية»، احتفاء باليوم العالمي لمهارات الشباب.

واستضافت «دبي الرقمية» الحدث الذي جمع أكثر من عشر جهات من القطاعين الحكومي وشبه الحكومي، والخاص، مثّلها نخبة من الشباب المتخصصين في مجالات عدة.

حيث واجهت الفرق المشاركة تحديات واقعية مرتبطة بمحاور حيوية تشمل الذكاء الاصطناعي، ريادة الأعمال، ملكية البيانات، ومهارات الجيل القادم، ضمن بيئة تفاعلية تمكن الشباب من تحويل الأفكار إلى حلول قابلة للتطبيق.

وقُسمت الفرق إلى مجموعات عمل تنافست على تقديم حلول إبداعية أمام لجنة تحكيم مكونة من خبراء واختصاصيين من جهات عدة، وتم خلال جلستين مكثفتين.

وأسفرت النتائج عن فوز فريق «الأثر» بالمركز الأول، يليه فريق «الرواد»، ثم فريق «الابتكار» في المركز الثالث، وأشادت لجنة التحكيم بجودة المشاركات، ووصفتها بأنها تمثل تحولاً نوعياً في طريقة تفكير الشباب.

وفي هذا السياق، أكدت ريم الكوس الفلاسي، رئيس مجلس دبي للشباب، أن الكل فائز في هذا الحدث، لافتة إلى أن ما طُرح من أفكار ابتكارية يستحق أن يكون جزءاً من خطط دبي المستقبلية.

من جهتها، أوضحت الريم بن علي، عضو مجلس دبي للشباب، أن «الهاكاثون» يعكس قدرة الشباب على التفكير الجماعي وتوليد الحلول الفاعلة ضمن بيئة ديناميكية، وأن نتائجه تعكس أهمية دور الشباب في صنع القرار.

وأكد بدر الغيث، نائب رئيس مجلس دبي الرقمية للشباب، أن الجاهزية لا تقاس بالشهادات، بل بالقدرة على تحويل التحديات إلى فرص حقيقية تخدم الإنسان والمجتمع.