طالبة إماراتية تفوز بجائزة الابتكار عن مشروع «إنتاج الديزل الحيوي المستدام» خلال منتدى في روسيا

أضافت الطالبة الإماراتية زهراء محمد العيسى، المنتسبة لنادي الإمارات العلمي التابع لندوة الثقافة والعلوم، إنجازاً جديداً إلى سجلها الحافل، حيث حصلت على شهادة أفضل المبتكرين عن ابتكارها «إنتاج الديزل الحيوي المستدام»، وذلك ضمن مشاركة وفد دولة الإمارات في الدورة التاسعة من منتدى العلماء الشباب في دول البريكس، والدورة السابعة لجائزة البريكس للمبتكرين الشباب، التي استضافتها مدينة سوتشي الروسية أخيراً.

ويمثل مشروع «إنتاج وقود الديزل الحيوي المستدام» فكرة شاملة حول الديزل الحيوي كبديل صديق للبيئة ومستدام لوقود الديزل التقليدي، حيث يتم إنتاجه من مصادر متجددة مثل الزيوت النباتية أو زيت الصويا، مما يقدم حلولاً للتحديات البيئية المرتبطة بوقود الديزل العادي.

ويهدف المشروع إلى تقييم خصائص الديزل الحيوي الناتج، بما في ذلك عوامل مثل الاستقرار الكيميائي، إضافة إلى مقارنة هذه الخصائص بخصائص وقود الديزل التقليدي، مما يوفر رؤى قيمة حول جدوى استخدام الديزل الحيوي كبديل مباشر.

وتؤكد الطالبة زهراء أن هذا المشروع يظهر نهجاً دقيقاً ومنظماً لاستكشاف خيارات الوقود المتجدد، ويعكس اهتمام الفريق بالممارسات المستدامة، مثل استخدام الطاقة الشمسية وتجربة الزيوت النباتية، التزاماً واضحاً بالحلول الصديقة للبيئة.

ولفتت إلى أن التجارب المتعددة والتعديلات الدقيقة في المتغيرات، بما في ذلك مستويات المحفز ودرجة الحرارة، تعكس منهجية علمية قوية تسهم في تحقيق فهم أعمق لعملية إنتاج الديزل الحيوي، إضافة إلى ذلك، يعزز اختبار أنواع مختلفة من الزيوت واستخدام الموارد المحلية من أهمية المشروع لتطبيقات أوسع.

فيما يتعلق بالتنفيذ، عملت الطالبة زهراء مع الفريق بفعالية مع التحديات الرئيسية، ووثقوا تأثير الملوثات وتكوّن الصابون والتحكم في درجة الحرارة على إنتاجية الديزل الحيوي، واقترحوا مجالات محتملة للتحسين.

وخلصت دراسة المشروع إلى أن إنتاج الديزل الحيوي من الزيت النباتي ممكن وقابل للتوسع مع فوائد بيئية واضحة، وشملت التوصيات ضرورة المعالجة الأولية لإزالة المياه والملوثات، إضافة إلى استكشاف استخدامات الجلسرين كمنتج ثانوي لإضافة قيمة اقتصادية.

وبدأت رحلة زهراء العيسى مع الابتكار منذ انضمامها إلى نادي الإمارات العلمي في عام 2020 وهي في الثالثة عشرة من عمرها، ومنذ ذلك الحين، حصلت زهراء على 3 جوائز مرموقة، حيث فازت بالميدالية البرونزية في المعرض الدولي للهندسة والطاقة والعلوم والفنون التي نظمها مركز العلوم والفنون بتركيا 20 – 25 نوفمبر 2023، وذلك عن مشروع التسوق الذكي باستخدام الواقع المعزز، وحصلت على الميدالية الذهبية في المسابقة الافتراضية للعلوم والهندسة والبيئة التي نظمتها جمعية العلماء الشباب بإندونيسيا في عام 2022 وذلك عن مشروع التسوق الذكي باستخدام الواقع المعزز، إضافة إلى جائزة الابتكار، مما يعكس تفوقها وتميزها في مجال الابتكار.

ومن جانبه أشاد بلال البدور رئيس مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم بتحقيق هذا الإنجاز، مؤكداً التزام النادي بمواصلة توفير البيئة الداعمة لإلهام وتحفيز أعضائنا لتحقيق طموحاتهم والمساهمة في رفعة الوطن، كما نسعى لأن يكون نادي الإمارات العلمي منصة رائدة لإطلاق العقول المبدعة نحو آفاق لا حدود لها.

ومن جهته قال الدكتور عيسى البستكي رئيس النادي إن فوز الطالبة زهراء بجائزة الابتكار في منافسات دولية مرموقة يؤكد كفاءتها وجدارتها، ويعكس الدور المحوري الذي يلعبه النادي في دعم وتشجيع المواهب الوطنية الشابة.