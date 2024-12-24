مهرجان النهضة الوطني يركز على تأهيلالشباب للاستثمار

ركزت فعاليات مهرجان النهضة الاستثماري الوطني «ريتش» لريادة الأعمال، على مدار 4 أيام، على تأهيل الشباب في مجالات استثمارية مختلفة، للأخذ بيدهم للخطوات الأولى في تقديم مشاريعهم الخاصة على أرض الواقع. واختتمت مساء أمس فعاليات المهرجان الذي نظمته جمعية النهضة النسائية بدبي، بالتعاون مع مكتبة محمد بن راشد تحت شعار «شباب اليوم للغد».

وأوضحت خولة المطروشي، مديرة إدارة أجيال المستقبل في الجمعية أن المهرجان، حقق 10 أهداف رئيسية وهي: ترسيخ دور دولة الإمارات اقتصادياً من خلال تأهيل وتمكين الشباب من إطلاق مشاريعهم الخاصة على أرض الواقع، نشر ثقافة ريادة الأعمال في نفوس الشباب والنشء، تمكينهم من دخول سوق العمل بآلية مدروسة، توليد فرص استثمارية قادرة على الارتقاء بالنمو الاقتصادي، احتضان المواهب الاستثمارية القائمة على المعرفة والتكنولوجيا، تبادل الخبرات، تعريف المجتمع بالمشاريع الشبابية، توفير مناخ استثماري حاضن، التعرف على التحديات لمواجهتها.

استكشاف فرص جديدة وواعدة. وشملت أجندة المهرجان العديد من ورش العمل خلال فعالياته التي شارك فيها 180 مشاركاً، مثل ورشة تعليم الأطفال صناعة الحصالات لتعزيز الثقافة المالية لديهم، وورش لتعليم الحياكة، وصناعة الصابون، وصناعة الشخصيات، وإعداد قوائم الطعام، إلى جانب تدريبهم على كيفية البدء بمشاريعهم الخاصة، فضلاً عن إشراكهم في المسابقات التوعوية. وحرصت جمعية سواعد الخير بدبي في مهرجان النهضة على تعريف زوار المهرجان من الجاليات المختلفة بتقاليد وعادات دولة الإمارات العربية المتحدة العريقة وبمعالمها الفريدة باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي.