الإمارات تحتضن أول نسخة لمنتدى «أصوات الشباب من أجل العدالة»

احتضنت الإمارات، أمس، على هامش الاجتماعات التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية - أبوظبي 2026، أول نسخة لمنتدى الشباب «أصوات الشباب من أجل العدالة»، بمشاركة 62 شاباً وشابة من حول العالم من بينهم 31 شاباً وشابة من مجالس الشباب على مستوى دولة الإمارات.

وأكد عبدالرحمن مراد البلوشي، الوكيل المساعد لقطاع التعاون الدولي والشؤون القانونية في وزارة العدل، والمنسق العام لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية - أبوظبي 2026، أن إشراك الشباب في الحوار العالمي حول العدالة يواكب رؤية قيادتنا الرشيدة في تعزيز مشاركة الشباب، وتمكينهم من أداء دورهم الإيجابي الفعال لدولهم ومجتمعاتهم، إذ يمثل هذا النهج استثماراً في استدامة المنظومات العدلية وجاهزيتها للمستقبل.

وقال: «يجتمع الشباب في أبوظبي ويحملون معهم رؤى جديدة، ووضوحاً في الغاية، وشجاعةً في تصور سبل أفضل لتحقيق العدالة، وهم لا يشاركون في المنتدى لمراقبة النقاشات، بل للإسهام مباشرة في تشكيل مستقبل منع الجريمة والعدالة الجنائية، حيث للمرة الأولى في تاريخ مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، سيجد صوت الشباب مكانه في «إعلان أبوظبي»، بما ينقل أفكارهم من هامش الحوار إلى صميم الالتزام الدولي المشترك، ويؤكد أنهم شركاء فاعلون اليوم في صياغة السياسات والحلول والتعهدات والمقترحات العملية التي ستعرض في أعمال مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، أمام صناع القرار من مختلف أنحاء العالم».

ومن جانبه، قال خالد محمد النعيمي، مدير المؤسسة الاتحادية للشباب: «تعكس مشاركة شباب مجالس دولة الإمارات في هذا المنتدى إيمان القيادة الرشيدة الراسخ بقدرة الشباب على المساهمة في معالجة القضايا العالمية وتطوير حلول تستند إلى المعرفة والابتكار والمسؤولية المجتمعية، حيث تؤدي المجالس الشبابية دوراً مهماً في نقل أصوات الشباب من مجتمعاتهم وقطاعاتهم المختلفة إلى منصات صنع القرار والحوار الدولي».