طالبة إماراتية في المجلس العالمي للشباب

اختيرت الطالبة الإماراتية موزة عبدالله أحمد، رئيسة مجلس طلبة دبي، لتمثيل دولة الإمارات ضمن الدفعة التأسيسية الأولى لـزمالة «المجلس العالمي للشباب»، لتنضم إلى مجتمع عالمي من القيادات الشابة، في محطة دولية جديدة تضاف إلى مسيرتها في القيادة الطلابية والابتكار والمشاركة المجتمعية.

وسلطت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، عبر حسابها على منصة «إنستغرام»، الضوء على اختيار موزة، مشيدة بإنجازها، في خطوة تعكس حضور الطلبة الإماراتيين في المبادرات الشبابية الدولية، وقدرتهم على المشاركة في منصات تجمع قيادات شابة من مختلف أنحاء العالم.

وقالت الهيئة: «نفخر بطالبتنا موزة في المرحلة الثانوية، لاختيارها لتمثيل دولة الإمارات في الدفعة الأولى من زمالة المجلس العالمي للشباب، حيث تنضم موزة إلى نخبة من الشباب من مختلف أنحاء العالم، الذين تم اختيارهم لما يحملونه من رؤى قيّمة، وقدرات قيادية، وإمكانات واعدة للمستقبل».

ويكتسب اختيار موزة أهمية خاصة لكونها تنضم إلى الدفعة التأسيسية الأولى للمجلس، لتكون ضمن المجموعة الأولى من الشباب المشاركين في التجربة منذ انطلاقها، والمساهمة في تشكيل مساراتها المستقبلية، من خلال تبادل الأفكار والخبرات مع أقرانها من دول وثقافات مختلفة.

ولا يمثل الاختيار الدولي بداية تجربة موزة في العمل الطلابي، إذ تتولى رئاسة «مجلس طلبة دبي»، الذي يضم 16 طالباً وطالبة من مدارس ومناهج مختلفة في الإمارة، ويعمل على إيصال صوت الطلبة، والمشاركة في طرح الأفكار والمقترحات المرتبطة بتجربتهم التعليمية.

ابتكار مجتمعي

وإلى جانب تجربتها في القيادة الطلابية كانت موزة ضمن فريق «هيدروغارد» (HydroGuard)، الفائز في برنامج «إنجاز الإمارات»، الذي طور نظاماً ذكياً للكشف المبكر عن حالات الغرق باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والرؤية الحاسوبية.

ويستهدف برنامج «المجلس العالمي للشباب» الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و18 عاماً، ويجمع مشاركين من دول وثقافات وخلفيات تعليمية وتجارب حياتية متنوعة، بهدف تطوير مهارات القيادة والتواصل والتعاون والتعلم بين الثقافات المختلفة.

ويمتد برنامج الزمالة 12 شهراً، ويتضمن نحو 50 ساعة من التعلم عبر الإنترنت، إلى جانب جلسات عالمية مباشرة ومجموعات صغيرة ومناقشات وأنشطة تعاونية، وفرص للتطوير الشخصي والقيادي، فضلاً عن قمة عالمية حضورية تستمر ثلاثة أيام.