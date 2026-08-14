زينب فلامرزي.. شابة إماراتية تدقق جودة 13 محطة في ترام دبي

تتولى الإماراتية زينب فلامرزي، مراقب الجودة في شركة «إنجي سوليوشنز»، تدقيق جودة الأعمال المرتبطة بمرافق ترام دبي، ضمن نطاق يشمل 13 محطة، والمستودع الرئيسي، وجسور المشاة على امتداد المسار، لتكون أول مواطنة إماراتية تشغل هذه الوظيفة في الشركة.

التحقت الشابة الإماراتية بالشركة عام 2019، في أول محطة لها بمسيرتها المهنية، قبل أن تطور على مدى أكثر من ست سنوات خبرتها في عمليات التدقيق الداخلي والزيارات الميدانية ومتابعة أعمال الفرق الهندسية والفنية.

وأوضحت أن الانتقال من الدراسة الأكاديمية إلى العمل الميداني شكل أحد أبرز التحديات في بداية مسيرتها، خصوصاً مع توليها مهام التدقيق ومناقشة أعمال مهندسين ومديرين يمتلكون خبرات طويلة في القطاع.

وساعدها في تجاوز تحديات المرحلة الأولى من مسيرتها الدعم الذي تلقته في بيئة العمل، والنصائح التي تلقتها، والنظر إليها باعتبارها جزءاً من عملية التعلم وفرصة لاكتساب الخبرة والتطور المهني.

من الدراسة إلى الميدان

وتخرجت زينب فلامرزي في كلية دبي للطالبات التابعة لكليات التقنية العليا، وحصلت على بكالوريوس إدارة الأعمال في تخصص إدارة الجودة والاستراتيجية، قبل أن تنتقل إلى التطبيق العملي لمفاهيم الجودة من خلال عملها في مرافق ترام دبي.

وأوضحت أن اهتمامها بالتنظيم والدقة بدأ منذ مرحلة مبكرة بتشجيع من أسرتها، التي غرست فيها أهمية تحمل المسؤولية والانتباه إلى التفاصيل وإنجاز المهام وفق أفضل المعايير.

وأكدت أن العمل الميداني شكل مرحلة مهمة في تطوير خبرتها، بعدما انتقلت من دراسة نظريات إدارة الجودة إلى تطبيقها على أرض الواقع، من خلال التعامل مع الإجراءات والعمليات التشغيلية ومتابعة مدى الالتزام بالمتطلبات المعتمدة.

وتشمل مسؤولياتها تنفيذ عمليات التدقيق الداخلي على الأعمال المدنية والكهربائية والميكانيكية وأعمال السباكة، وإجراء الزيارات الميدانية للتحقق من مطابقة الأعمال المنفذة للإجراءات المعتمدة.

رصد الملاحظات

وكشفت إحدى عمليات التدقيق الداخلي التي نفذتها عن عدم تحديث مجموعة من الوثائق، من بينها سجلات تدريب ورخصة تجارية، وهي ملاحظات كان من الممكن أن تظهر لاحقاً خلال التدقيق الخارجي. وبادرت بإبلاغ الإدارة المعنية في اليوم نفسه، وتحديد موعد مستهدف لاستكمال المتطلبات، قبل متابعة الإجراءات حتى تحديث الوثائق وإغلاق جميع الملاحظات.

وأوضحت أن التحدي الأكبر في مهام مراقبة الجودة لا يقتصر على الجانب الفني، وإنما يمتد إلى التنسيق بين عدد من الأطراف والإدارات ذات الأولويات التشغيلية المختلفة.

ويقوم منهج العمل على رصد الملاحظة وتحديد موعد لمعالجتها، ثم متابعة الإجراءات حتى إغلاقها والتحقق من تنفيذ المعالجة فعلياً، بما يدعم جودة الأعمال المرتبطة بمرافق شبكة النقل.

وعززت فلامرزي مسيرتها بعدد من المؤهلات المهنية، من بينها شهادة مدقق رئيسي لمواصفة «أيزو 9001»، ومدقق داخلي لنظام الإدارة المتكامل، و«أيزو 41001»، إلى جانب التأهيل في الإسعافات الأولية والسلامة من الحرائق والسلامة الكهربائية.

وتعمل ضمن بيئة مهنية تضم موظفين من عشرات الجنسيات، وترى أن حضور الكفاءات الوطنية في مثل هذه الوظائف يمثل مسؤولية وفرصة لإبراز قدرات الشباب والمرأة الإماراتية في المجالات الفنية والتخصصية.

كما تؤكد حرصها على تمثيل دولة الإمارات والمرأة الإماراتية بصورة إيجابية في مجال الجودة، من خلال تطوير مهاراتها باستمرار والارتقاء بأدائها المهني، معتبرة أن العمل في هذا المجال يمثل مصدر فخر ومسؤولية يدفعها إلى مواصلة التعلم والتطور.