جلسة برأس الخيمة:شباب الإمارات.. استثمار اليوم وريادة الغد

أوصى المشاركون في الجلسة الشبابية التي نظمتها جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية في رأس الخيمة، بمناسبة اليوم العالمي للشباب، تحت عنوان «الشباب الإماراتيون.. استثمار اليوم وريادة الغد»، بضرورة مواصلة الاستثمار في مهارات المستقبل، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي والمهارات الرقمية، وربط مسارات التعليم باحتياجات سوق العمل المتجددة.

وأكد المشاركون أهمية الارتقاء بدور المبادرات والبرامج الشبابية، بحيث تتجاوز مفهوم المشاركة إلى توفير مساحات عملية لاختبار الأفكار وتحويلها إلى مشاريع ومبادرات ذات نتائج قابلة للقياس، مع ترسيخ ثقافة المبادرة والبحث عن الفرص وعدم انتظارها، وتوسيع حضور الشباب في مجالات ريادة الأعمال والابتكار وصناعة القرار.

وانطلاقاً من ذلك، ركزت الجلسة على ثلاثة مسارات مترابطة، شملت الاستثمار في الشباب باعتباره أساساً للريادة، وتعزيز جاهزيتهم للتحولات المقبلة، والانتقال من الطموح إلى الإنجاز.

وأوضحت شيخة الحسوني، الحاصلة على دبلوم عالٍ تطبيقي في استشراف المستقبل، ملامح الأجندة الوطنية للشباب 2031، التي تمثل إطاراً لمستقبل الشباب في الدولة، مؤكدة أن المرحلة المقبلة تتطلب من الشباب مستوى أعلى من الجاهزية والاستباقية.

وأكدت عائشة الظهوري، رئيس مجلس شباب دائرة الآثار والمتاحف برأس الخيمة، أن مواكبة التحولات التكنولوجية لا تعني التخلي عن الهوية والموروث الوطني، مشيرة إلى أن ما تحقق في دولة الإمارات يمثل امتداداً لجهود الآباء والمؤسسين، وأن مسؤولية الشباب تتمثل في فهم هذا الإرث والمحافظة عليه ونقله إلى الأجيال القادمة بلغة العصر وأدواته.

وأوضح سيف الياسي، عضو مجلس رأس الخيمة للشباب الفجوة التي تفصل بين امتلاك الفكرة وتحقيق الإنجاز، مؤكداً أن الفرق لا يرتبط دائماً بحجم الإمكانات، وإنما بالقدرة على اتخاذ الخطوة الأولى وتحويل الطموح إلى هدف واضح وقابل للتنفيذ.

وأكد خلف سالم بن عنبر، مدير عام جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية، أن الحضور المتنامي للشباب الإماراتيين في مختلف ميادين العمل الوطني يمثل ثمرة لرؤية قيادة آمنت بقدراتهم ومنحتهم الثقة والمسؤولية ووسعت أمامهم مساحات المشاركة في صناعة القرار وبناء المستقبل.