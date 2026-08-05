«صيف الإمارات 2026» يرسخ منظومة وطنية في تمكين الشباب

يواصل برنامج «صيف الإمارات 2026»، الذي تنظمه المؤسسة الاتحادية للشباب، تحت شعار «نحو جيل أكثر جاهزية»، توسيع أثره في مختلف إمارات الدولة، مسجلاً مشاركة 11.808 مستفيدين خلال الأسابيع الثلاثة الأولى، في تأكيد على الإقبال المتنامي على برامجه النوعية، التي تستثمر الإجازة الصيفية في تنمية مهارات الشباب، وتعزيز الهوية الوطنية، بما يواكب توجهات دولة الإمارات في إعداد جيل يمتلك جاهزية المستقبل، ويؤكد دوره في ترسيخ منظومة وطنية متكاملة لتمكين الشباب وتنمية قدراتهم.

وشهد البرنامج تنفيذ باقة متنوعة من الورش والبرامج التخصصية التي تناولت مجالات الذكاء الاصطناعي، وريادة الأعمال، والابتكار، والمهارات الرقمية، والقيادة، والعمل الجماعي، والتطوع، إلى جانب الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية، وبرامج الهوية الوطنية والتراث الإماراتي، وذلك ضمن منهجية متكاملة، تجمع بين التعلم والتطبيق العملي عبر تجارب تفاعلية، ومشاريع تطبيقية وأنشطة تنافسية، بما وفر للمشاركين تجربة ثرية أسهمت في تنمية التفكير الإبداعي، وتعزيز مهارات التواصل وحل المشكلات، وبناء الشخصية، وإعدادهم لمتطلبات المستقبل في بيئة محفزة وآمنة.

كما سجل البرنامج تفاعلاً واسعاً من الشباب وأولياء الأمور والشركاء، انعكس في ارتفاع معدلات التسجيل والحضور والمشاركة في الأنشطة والورش، إلى جانب التفاعل الإيجابي عبر المنصات الرقمية، بما يؤكد نجاح البرنامج في تحقيق مستهدفاته، وترسيخ مكانته كمنصة صيفية جاذبة لتنمية قدرات الشباب.

جاسم الدبل

وقال جاسم الدبل مدير إدارة مراكز الشباب في المؤسسة الاتحادية للشباب: «إن برنامج «صيف الإمارات 2026»، يجسد رؤية المؤسسة في تصميم تجارب شبابية نوعية، تتيح للشباب استثمار الإجازة الصيفية في اكتساب الخبرات العملية، وتوسيع معارفهم، وتطبيق مهاراتهم في بيئات تفاعلية، تجمع بين التعلم والممارسة، بما يسهم في إعداد شخصيات قادرة على الابتكار والمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية الوطنية».

نجاح

وأضاف: «إن الإقبال الذي شهده البرنامج منذ انطلاقه، يعكس نجاحه في تلبية تطلعات الشباب وأسرهم، ويؤكد أهمية الشراكات مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة في إيصال البرامج إلى الشباب في جميع إمارات الدولة، عبر شبكة المراكز الشبابية، مشيراً إلى استمرار تطوير الأنشطة والتجارب المقدمة، بما يوسع فرص المشاركة، ويترجم شعار البرنامج «نحو جيل أكثر جاهزية»، إلى أثر مستدام، يدعم الاستثمار في رأس المال البشري».

وتابع: يواصل برنامج «صيف الإمارات 2026» فعالياته حتى 12 أغسطس المقبل، مقدماً منظومة متكاملة من البرامج والورش والأنشطة التفاعلية التي تغطي 18 مجالاً رئيساً، من بينها المهارات المستقبلية، وريادة الأعمال، وجودة الحياة، والجاهزية للتوظيف، والمشاركة المجتمعية، بما يوسع فرص مشاركة الشباب في تجارب عملية وتفاعلية.