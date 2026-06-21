بلدية دبي تدعو الشباب إلى التسجيل في «قيادات المستقبل»

أعلنت بلدية دبي أن برنامج «قيادات المستقبل الشابة» ينطلق 1 يوليو ويستمر حتى 15 أغسطس 2026، بإجمالي أكثر من 200 ساعة عمل، داعية طلبة الجامعات والخريجين الجدد إلى التقدم للتسجيل في البرنامج، الذي يعد مختبراً مفتوحاً ومساحة تشاركية لتمكين الشباب وإشراكهم في تصميم حلول ومشاريع مستقبلية، تستهدف جذب المواهب والعقول الإماراتية الشابة من طلبة الجامعات والدراسات العليا، بغية تطوير معارفهم ومهاراتهم ودمجهم في بيئة العمل البلدي، وتبنّي الأفكار الإبداعية من خلال التصميم التشاركي مع الشباب وتوظيفها مخرجات داعمة لمشاريع البلدية.

وأوضحت البلدية أن البرنامج يستهدف طلبة البكالوريوس في السنوات الثالثة والرابعة، وطلبة الماجستير والدكتوراه، والخريجين الجدد خلال آخر سنتين، حيث يهدف البرنامج إلى تمكين الشباب من المساهمة في تطوير المدن وتحسين جودة الحياة، مع فتح المجال للمتقدمين من مختلف التخصصات الأخرى المهتمة بهذا المجال، حيث يعد البرنامج مختبراً تشاركياً للأفكار والمشاريع الريادية في العمل البلدي، ويمنح الطلبة فرصة خوض تجربة مميزة تطوّر مهاراتهم القيادية والابتكارية عبر تحديات واقعية ومشاريع عملية.

وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص بلدية دبي على استثمار طاقات الشباب وإعدادهم ليكونوا «شباب اليوم... قادة الغد»، حيث يُعد البرنامج من أبرز البرامج التدريبية الرائدة التي طورتها بلدية دبي؛ انطلاقاً من إيمانها بطاقات الشباب الإماراتي ودورهم في صياغة مستقبل العمل البلدي، تجسيداً لرؤية إمارة دبي الاستراتيجية الهادفة إلى تمكين الكوادر الوطنية، وتأهيلها لتكون جاهزة لقيادة المستقبل، علماً بأن المقاعد في البرنامج محدودة، ويمكن التسجيل عبر الرابط الإلكتروني:

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