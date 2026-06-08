«شباب الشارقة» يناقش ملف البيئة والأمن الغذائي

ناقش مجلس شورى شباب الشارقة، خلال الجلسة الرسمية الثانية من دور الانعقاد التاسع، التي عقدت تحت شعار «خدمة المجتمع قيادة»، ملف البيئة والأمن الغذائي باعتباره أحد المحاور الوطنية المرتبطة بالاستدامة وجودة الحياة ومستقبل التنمية، وذلك بمشاركة 80 عضواً وعضوة.

واحتضن مقر المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة أعمال الجلسة، التي ترأسها حمد محمد إبراهيم الهاشمي، رئيس مجلس شورى شباب الشارقة، بحضور عائشة حميد عبيد الخيال، نائب الرئيس.

وشهدت الجلسة حضور حليمة حميد العويس، رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وخالد محمد النعيمي، مدير المؤسسة الاتحادية للشباب، وأيمن عثمان الباروت، الأمين العام للبرلمان الطفل العربي، إلى جانب عدد من مسؤولي مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، كما شارك في الجلسة ممثلو الجهات الحكومية المعنية.

وأكد حمد الهاشمي أن شعار «خدمة المجتمع قيادة» يجسد مفهوم القيادة القائمة على المسؤولية والعمل الجماعي وخدمة الوطن، مشيراً إلى أن البيئة والأمن الغذائي يمثلان أولوية وطنية ترتبط باستدامة الموارد، وتعزيز الإنتاج المحلي، وترسيخ ثقافة الأمن الغذائي المستدام.

وقال، إن الشباب يتحملون مسؤولية كبيرة في المشاركة بصناعة مستقبل مجتمعهم، مستذكراً رؤية القيادة، الداعمة لتعزيز الإنتاج المحلي، وتحقيق الاستدامة الغذائية.

وشهدت الجلسة طرح 23 مداخلة برلمانية من الأعضاء والعضوات، تضمنت مجموعة من المقترحات والأفكار الهادفة إلى دعم الابتكار الأخضر، وتعزيز الأمن الغذائي، وسط تفاعل من ممثلي الجهات الحكومية، الذين أجابوا عن الاستفسارات، وناقشوا الرؤى والمبادرات المطروحة.

وأكدت الشيخة جواهر بنت عبدالله القاسمي، مدير عام مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، أن انعقاد الجلسة يجسد الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة، في الاستثمار المستدام بالطاقات الناشئة والشابة وتمكينهم من أدوات الحوار وصناعة القرار.

وأوضحت أن اختيار محور البيئة والأمن الغذائي يعكس حرص المؤسسة على توجيه فكر الشباب نحو القضايا الوطنية والاستراتيجية، مشيرة إلى أن المداخلات التي قدمها الأعضاء عكست مستوى متقدماً من الوعي والمسؤولية، وأسهمت في طرح أفكار مبتكرة تدعم الاستدامة، وتعزز الإنتاج المحلي.

وأضافت أن التكامل بين رؤى الشباب وخبرات الجهات الحكومية يرسخ مفهوم «خدمة المجتمع قيادة»، ويؤكد مكانة مجلس شورى شباب الشارقة منصة رائدة لإعداد قيادات المستقبل وصياغة حلول مستدامة، تسهم في بناء مستقبل بيئي وغذائي أكثر أمناً وازدهاراً للأجيال القادمة.