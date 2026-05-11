10 مبادرات شبابية ترسم مستقبل الكشافة حتى 2029

في خطوة تعكس التوجهات الاستراتيجية لجمعية كشافة الإمارات نحو تمكين الشباب وتعزيز دورهم شركاء في صناعة المستقبل، انعقدت «الخلوة الشبابية الكشفية» في مقر مفوضية كشافة الشارقة، بمشاركة واسعة من الشباب الكشفي والمتطوعين وأعضاء وفود دولية، ضمن أعمال إعداد ملامح المرحلة المقبلة للحركة الكشفية للدورة 2026–2029، والمساهمة في صياغة الاستراتيجية المستقبلية للحركة في الدولة.

وشهدت الخلوة إطلاق 10 مبادرات شبابية نوعية ركزت على تمكين الشباب بالمهارات المستقبلية وتأهيلهم لسوق العمل، وتطوير منصات تعليمية رقمية، وإدماج التقنيات الحديثة والابتكار في الأنشطة الكشفية، إلى جانب صناعة المحتوى الرقمي الكشفي وبناء هوية إعلامية موحدة للحركة.

كما شملت المبادرات تعزيز الشراكات مع الجهات الحكومية والخاصة، وإيجاد مصادر تمويل مستدامة، وترسيخ ثقافة العمل التطوعي، إضافة إلى تنفيذ حملات ميدانية لحماية البيئة وترشيد الموارد، ودعم المشاركة التطوعية في المؤسسات الصحية والمجتمعية.

وأكدت خديجة الحمادي، رئيسة لجنة الشباب، أن الخلوة تمثل نموذجاً متقدماً في إشراك الشباب في صناعة القرار، مشيرة إلى أن مستوى التفاعل يعكس وعيهم بأهمية دورهم في تطوير العمل الكشفي.

من جانبها، أوضحت نور الحسني، رئيسة لجنة المتطوعين، أن الخلوة أفرزت مخرجات نوعية تسهم في تعزيز الخطة الاستراتيجية للجمعية، لافتة إلى أن التوصيات تعكس وعياً متقدماً بالتحديات والفرص، وقدرة الشباب على الإسهام الفاعل في تطوير العمل الكشفي، مع التأكيد على استمرار العمل التطوعي ركيزة أساسية.

وأكد حسين علي آل مسلم، رئيس لجنة برامج الفتية والشباب، أن الخلوة جسدت روح العمل الجماعي والانتماء، وأظهرت نضجاً فكرياً لدى المشاركين، مشدداً على أن هذه المخرجات تمثل أساساً لتطوير البرامج الكشفية بما يتماشى مع تطلعات الشباب.

وشكلت الخلوة مساحة حوارية تفاعلية جمعت بين الطموح الشبابي والخبرة المؤسسية، بمشاركة ممثلين عن مختلف مفوضيات الدولة، إلى جانب مشاركين من ذوي الخبرات الدولية ومتطوعي منصة الإمارات للتطوع، ما أضفى تنوعاً وعمقاً على النقاشات.