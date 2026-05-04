مجلس موهوبي رأس الخيمة يطلق 4 مسارات لصناعة إنجاز وطني مؤثر

تواصل جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين جهودها لإطلاق مجالس الموهوبين على مستوى الدولة، في مبادرة نوعية تستهدف اكتشاف الطاقات الإبداعية واحتضانها وتمكينها من الإسهام الفاعل في مسيرة التنمية المستدامة.

وجاء تشكيل مجلس موهوبي رأس الخيمة برئاسة فيصل محمد الشامسي، وعفراء أحمد الشحي نائباً للرئيس، وعضوية كل من حمامة يوسف الشحي، وشيخة سالم الحبسي، وسيف خالد الياسي، وعبير ناجم الراسبي، ونواف إبراهيم النعيمي.

وأكد فيصل الشامسي أن إطلاق مجالس الموهوبين على مستوى الدولة يمثل خطوة وطنية نوعية تعكس اهتمام القيادة الرشيدة باكتشاف الطاقات المبدعة واحتضان العقول الواعدة وتمكينها من الإسهام في التنمية الشاملة.

وأوضح أن خطة المجلس للعام الجاري تتماشى مع توجهات «عام الأسرة»، وترتكز على 4 مسارات رئيسية، تهدف إلى ترسيخ ثقافة رعاية الموهوبين وتعزيز المشاركة المجتمعية في دعمهم، من خلال برامج متنوعة تشمل: «أسرة تقرأ – أسرة تتحدث»، و«أسرة تكتشف عالماً»، و«أسرة تصنع التأثير»، و«أسرة تكتشف قدرات استثنائية».

من جانبها، أكدت حمامة يوسف الشحي أن عضويتها في المجلس تمثل مسؤولية وطنية للمساهمة في دعم واكتشاف وتنمية الطاقات المبدعة، بما يسهم في بناء جيل مؤثر ومتميز.

بدورها، أكدت شيخة سالم الحبسي أن الاستثمار في الموهبة يشكل ركيزة أساسية لبناء مستقبل مستدام قائم على المعرفة والابتكار، مشيرة إلى أن رعاية الطاقات الإبداعية وتمكينها يعزز تنافسية الدولة إقليمياً وعالمياً.