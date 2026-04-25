«مسرعات التوظيف» يوفر 500 فرصة عمل في رأس الخيمة

كشفت دائرة الموارد البشرية في حكومة رأس الخيمة عن نجاح معرض «مسرعات التوظيف»، الذي نظمته بالتعاون مع كليات التقنية العليا في رأس الخيمة، في توفير أكثر من 500 فرصة وظيفية للباحثين والباحثات عن عمل، في خطوة تعكس تسارع الجهود الرامية إلى دعم التوطين وتمكين الكفاءات الوطنية الشابة وتعزيز اندماجها في سوق العمل.

وشهد المعرض مشاركة 30 جهة من القطاعين الحكومي والخاص، قدمت فرصاً وظيفية ضمن تخصصات متنوعة تتماشى مع احتياجات سوق العمل المتغيرة، ما أتاح للباحثين عن عمل فرصاً مباشرة للتواصل مع جهات التوظيف وإجراء مقابلات فورية، في بيئة تفاعلية تسهم في تسريع عمليات التوظيف وتحسين فرص المواءمة بين الكفاءات والوظائف المتاحة.

ويأتي تنظيم المعرض ضمن توجه استراتيجي يعزز الشراكة بين الجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية والقطاع الخاص، بما يدعم تحقيق مستهدفات التوطين ويرتقي بكفاءة منظومة رأس المال البشري في الإمارة، عبر ربط مخرجات التعليم بمتطلبات السوق وخلق قنوات توظيف فعالة ومستدامة.

وأكدت سارة الزعابي، مدير عام دائرة الموارد البشرية في رأس الخيمة، أن تنظيم معرض «مسرعات التوظيف» يأتي ضمن رؤية الدائرة الرامية إلى تمكين الكوادر الوطنية وتأهيلهم لسوق العمل، مشيرة إلى أهمية التكامل بين الجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية والقطاع الخاص في بناء منظومة متكاملة تدعم استقطاب وتطوير الكفاءات الوطنية.

وأضافت: نحرص في دائرة الموارد البشرية على إطلاق المبادرات النوعية التي تسهم في تسريع توظيف الكفاءات الوطنية، وتوفير بيئة داعمة تُمكن الشباب من تحقيق طموحاتهم المهنية، بما يواكب توجهات الدولة في الاستثمار في رأس المال البشري وتعزيز تنافسيته.

وأكد الدكتور حسان عبيد المهيري، المدير التنفيذي لكليات التقنية العليا في رأس الخيمة، على أهمية الشراكة الاستراتيجية مع دائرة الموارد البشرية في دعم جهود التوطين، مشيراً إلى أن مثل هذه المعارض تمثل منصة فعّالة لربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، وتوفير فرص العمل المناسبة لخريجي كليات التقنية العليا.

وأوضحت فاطمة الشحي، إحدى خريجات كليات التقنية، أن المعرض شكل منصة عملية لفهم طبيعة الفرص المتاحة بشكل مباشر، حيث أتاحت الجهات المشاركة شرحاً تفصيلياً لمهام الوظائف ومزاياها، ما ساعدها على اتخاذ قرارات أكثر وضوحاً بشأن مسارها المهني، لاختيار الشركة التي ترغب بالتوظيف فيها.

وأكد عبدالله البلوشي، أن القيمة الأبرز للمعرض لم تقتصر على توفير الوظائف، بل امتدت إلى كونه منصة للتوجيه المهني وصقل الجاهزية العملية، حيث أسهمت اللقاءات المباشرة مع مسؤولي التوظيف بالكشف عن المهارات الأكثر طلباً في سوق العمل، مثل المهارات الرقمية، والتواصل المهني، والقدرة على التكيف مع بيئات العمل المتغيرة.