أحمد علي.. موسيقى التحدي بلحن وطني

في المسافة الفاصلة بين الصمت واللحن، حيث تولد الإرادة من رحم التحدي، يقف الطفل الإماراتي أحمد علي، من أصحاب الهمم (طيف التوحد)، ليغزل من نوتاته الموسيقية ثوباً عالمياً للهوية الوطنية، حيث تحولت الموسيقى بالنسبة له إلى رسالة دبلوماسية، ينسج من خلالها ملامح وطن، يقدمه للعالم بلغة يفهمها الجميع، وهي لغة الفن.

ومن قلب هذه الرؤية، ولدت مبادرته الاستثنائية «جمال النشيد الوطني الإماراتي بكل لغات العالم»، التي تتجاوز حدود الموسيقى لتكون مشروعاً ثقافياً وإنسانياً يفتح نوافذ جديدة للحوار بين الشعوب. المبادرة، التي انطلقت بمشاركة أخيه ورفيقه عيسى، سعت لترسيخ فكرة أن «حب الوطن» قيمة إنسانية مشتركة، تتجاوز اللغة وتختصر المسافات.

وبأنامل تفيض عفوية وإتقاناً، نجح أحمد «عازف البيانو» في تحويل النشيد الإماراتي إلى جسر حي يربط بين الثقافات، ومظلة رمزية تحتضن قيم التسامح والتعايش والانفتاح التي قامت عليها الدولة. ومع كل أداء، لا يقدّم مجرد لحن، بل يروي حكاية وطن، ويعيد تقديمه بصورة إنسانية قريبة من وجدان الشعوب، وكأن الموسيقى هنا تتحول إلى سفير صامت يحمل رسالة الإمارات إلى العالم بلغاتهم الأم..

خلف هذا الإبداع تكمن قصة إرادة استثنائية؛ فأحمد، الذي يتعايش مع اضطراب طيف التوحد، لم يجعل من التحدي عائقاً، بل حوّله إلى دافع للتميّز. هو لا يعزف فقط، بل يمتلك موهبة نادرة في تمييز النوتات الموسيقية بدقة لافتة، وهي قدرة منحته أفقاً أوسع للتعبير، وجعلت من الموسيقى عالمه الذي يعبر من خلاله عن ذاته بثقة وحرية.

هذه الموهبة الاستثنائية لم تتوقف عند حدود الأداء، بل امتدت إلى التأليف، حيث يُعد أحمد أول إماراتي من فئته يؤلف مقطوعاته الموسيقية الخاصة، في تجربة تعكس عمق علاقته بالفن، وتؤكد أن الإبداع ليس حكراً على أحد، بل هو مساحة مفتوحة لكل من يملك الشغف والإصرار، وهنا، تتحول الموسيقى من مجرد مهارة إلى وسيلة لإعادة تشكيل الذات وصياغة الحلم.

رحلة أحمد لم تبق حبيسة المسارح المحلية، بل انطلقت إلى آفاق دولية واسعة، حيث قدّم أكثر من 100 عرض موسيقي في عدد من دول العالم، من لاتفيا إلى كندا، ومن كوريا الجنوبية إلى تونس والمملكة العربية السعودية. في كل محطة، كان يحمل معه صورة مشرقة عن الإمارات، ويؤكد أن الفن قادر على أن يكون جسراً حضارياً يختصر المسافات ويقرب بين القلوب.

هذا الحضور اللافت تُوّج باعتراف دولي رفيع، حيث حصد جائزة مرموقة في «مهرجان التراث السينمائي الدولي» في باريس، كما نال تكريماً في مهرجان مدعوم من منظمة «اليونسكو»، في إشادة تعكس قيمة رسالته الفنية والإنسانية، ودوره في تغيير الصور النمطية عن أصحاب الهمم، بوصفهم طاقات قادرة على الإبداع والعطاء..

يقول أحمد إن المبادرة بدأت باللغة الفرنسية، بمساندة شقيقه عيسى المتقن للغة، انطلاقاً من قناعتهما بأن قصة الإمارات ورسالتها جديرتان بأن تصلا إلى العالم بلغاته المختلفة. وأضاف أن اختيار الفرنسية جاء استجابة لاهتمام جمهور واسع من فرنسا والدول الفرانكوفونية بمعاني كلمات النشيد الوطني، ليخرج العمل في صورة رسالة محبة تجسد مشاعر الاعتزاز بالوطن والانتماء إليه.