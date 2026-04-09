أيلا... من تحديات الحروف إلى صناعة الحكاية

لم تكن البداية سهلة على «أيلا»، فالقراءة بدت في مراحلها الأولى تحدياً يومياً، والكتابة مهمة تتطلب جهداً مضاعفاً، في مشهد يعكس واقع عدد من الأطفال الذين يواجهون صعوبات التعلم. غير أن هذه البدايات، على قسوتها، لم تكن نهاية الطريق، بل كانت نقطة انطلاق نحو تجربة مختلفة.

بدعم متواصل من مركز الشارقة لصعوبات التعلم، وبمساندة أسرتها، بدأت أيلا تخطو أولى خطواتها نحو التغيير. رحلة لم تُختصر في نتائج سريعة، بل ارتكزت على التدريب المتدرج، والصبر، وبناء المهارة خطوة بعد أخرى، حتى بدأت ملامح التحسن تظهر بشكل واضح. وتستعيد أيلا تجربتها قائلة: إن القراءة لم تعد عبئاً، بل تحولت إلى نافذة للفهم والتخيل، فيما أصبحت الكتابة مساحة للتعبير عن أفكارها بثقة أكبر، بعد أن كانت تمثل تحدياً يومياً. هذا التحول لم ينعكس على مهاراتها فحسب، بل امتد ليعزز ثقتها بنفسها وإيمانها بقدرتها على التقدم.

وفي محطة مفصلية من رحلتها، حققت أيلا إنجازاً نوعياً بنشر قصتها الأولى، لتترجم بذلك مسارها من مواجهة الصعوبة إلى صناعة المحتوى، في تجربة وصفتها بأنها الأجمل، لما حملته من شعور بالفخر والقدرة على تحويل الخيال إلى نص مكتوب.

وتبرز قصة أيلا أهمية البيئة التعليمية الداعمة، التي تجمع بين التأهيل المتخصص والتشجيع المستمر لتمكين الأطفال من تجاوز التحديات، وتطوير مهاراتهم، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم. كما تعكس الدور المحوري للمؤسسات المعنية في توفير أدوات التعلم المناسبة لكل حالة. وتوجه أيلا رسالة ملهمة لكل طفل يواجه صعوبات مشابهة، مفادها أن المثابرة والتدريب كفيلان بصنع الفارق، وأن الطريق إلى تحقيق الأحلام يبدأ بخطوة، ويكبر بالإصرار. هكذا، تختصر قصة أيلا معادلة بسيطة في معناها عميقة في أثرها: من الحروف التي كانت صعبة، وُلدت حكاية جديدة... حكاية طفلة آمنت بنفسها، فكتبت حلمها بيديها.