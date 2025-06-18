المؤسسة الاتحادية للشباب تُطلق مرحلة جديدة من تمكين الكفاءات عبر «جاهز»

أعلنت المؤسسة الاتحادية للشباب، عبر منصاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني، فتح باب الانتساب لمنصة «جاهز» أمام الشباب الإماراتيين العاملين في الجهات الحكومية، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتنفيذ مستهدفات الأجندة الوطنية للشباب 2031، والرامية إلى تأهيل جيل من الكفاءات القادرة على قيادة المستقبل.

وجاءت هذه الخطوة دعماً لمبادرة «جاهز»، التي تُعد منظومة متكاملة لتطوير المهارات، وحصدت جوائز تقديرية لتميزها في إعداد الكفاءات الحكومية وتمكينها من مواجهة تحديات المرحلة المقبلة.

وتهدف المبادرة إلى تزويد الموظفين بالمعارف اللازمة لتعزيز جودة الأداء الحكومي والمساهمة في تحقيق رؤية الإمارات نحو أفضل حكومة في العالم.

وتوفر المنصة الرقمية دورات تدريبية متخصصة تغطي أربع مجموعات محورية من المهارات تشمل: المهارات الرقمية، مهارات البيانات والذكاء الاصطناعي، مهارات الاقتصاد الجديد، ومهارات 10X، التي تركّز على الابتكار والقيادة والمرونة.

كما تتيح للمنتسبين الحصول على شهادات معتمدة تعزز من فرصهم المهنية وتسهم في توسيع نطاق تأثيرهم المؤسسي.

وركزت «جاهز» على التحول الرقمي كعنصر رئيسي في مستقبل العمل الحكومي، عبر توفير محتوى تدريبي يشمل موضوعات متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، تحليل البيانات، والحوسبة السحابية، بما يعزز من قدرة الموظفين على مواكبة التغيرات التقنية المتسارعة.

كما أولت المبادرة اهتماماً خاصاً بمهارات الاستدامة، دعماً لاستراتيجيات الدولة في تحقيق الحياد الصفري وتطبيق ممارسات الاقتصاد الدائري، وهو ما يُمكّن المشاركين من المساهمة في وضع سياسات مرنة تُحدث تأثيراً بيئياً واقتصادياً طويل الأمد.

وفي السياق ذاته، عبّر عدد من الشباب المنتسبين إلى «جاهز» عن تقديرهم للدعم الذي وفرته المؤسسة الاتحادية للشباب، مشيرين إلى سهولة التسجيل وتنوّع مجالات الدورات، ومؤكدين أن هذه التجربة ساهمت في تطوير مهاراتهم وتوسيع آفاقهم المهنية استعداداً للمرحلة المقبلة.