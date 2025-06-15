طفل إماراتي شغوف بالزراعة ويطمح بالاكتفاء الذاتي لعائلته

لم يتردد الطفل الإماراتي مصلح سعيد العرياني، وبدعم من عائلته من المشاركة مؤخراً في النسخة الأولى من «المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي 2025»، حيث يدرك العرياني أن الاهتمام بالزراعة ومكافحة التصحر كان فعلياً أولوية في فكر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حيث أسهمت جهود الوالد المؤسس في قهر الصحراء وتأسيس نهضة زراعية كبيرة. وتمثلت مشاركته في المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي 2025 بعرض منتجات الخضراوات والفواكه، التي يزرعها في الجزء المخصص في المنزل كمزرعة صغيرة له، لا سيما أنه أصغر مزارع إماراتي، ويطمح بتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الغذائية لأسرته.

وفي هذا الإطار قال مصلح العرياني في حديثه لـ «البيان»: «أفتخر بكوني أصغر مزارع إماراتي، حيث بدأ شغفي بالزراعة وأنا في عمر ثلاثة أعوام ونصف العام، وكنت أراقب جدتي وهي تغرس البذور وتعتني بالمحاصيل في مزرعتها الخاصة التي كانت تديرها بنفسها. لأجد نفسي حينها مقلداً إياها بغرس بعض الشتلات، إلى أن لاحظ والدي شغفي الكبير بالزراعة، وخصص لي بعدها قطعة من الأرض لأزرع فيها، ومن أبرز المنتجات الزراعية الجرجير والطماطم والورقيات، لكنني واجهت صعوبات في زراعة بعض المحاصيل ومنها الجزر، فتوجهت إلى زراعة بذور الشيا والعدس، وغيرها.

وأضاف: «ما يشغل تفكيري يومياً هو الاستزراع السمكي كخطة مستقبلية، وهي طريقة جيدة لزراعة محاصيل أخرى على مساحة صغيرة من الأرض وبكمية محدودة من المياه الخاصة بتربية السمك والغنية بالعناصر الصالحة للزراعة، والاستفادة منها في ري المحاصيل».

ومن جانبها قالت والدة مصلح العرياني: «إن اهتمام ابني مصلح في الزراعة والعناية بالنباتات وبالجزء المخصص له للزراعة أكسبه مهارات عالية، بل وساهم في صقل شخصيته وجعله يتقبل الخسارة والربح. إلى أن أصبح اليوم أكثر نضجاً وإيجابية، وبات يبحث عن الحلول ويسهم في المشاركة بدورات عن الزراعة لأقرانه بمدرسته». وأوضحت بأنه حبه للزراعة ساعده في إنتاج العديد من أنواع الخضراوات.