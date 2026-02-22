غناء الماطري.. مسيرة بين القانون والفلسفة مليئة بالإنجازات

تجسد الدكتورة غناء الماطري نموذجاً متقدماً للمرأة الإماراتية التي نجحت في المزج بين العلم والممارسة، وبين القانون والتحول الرقمي، لتصنع مسيرة مهنية وعلمية لافتة داخل جمارك دبي، وتؤكد حضور الكفاءات الوطنية في مجالات قانونية متخصصة تتقاطع مع الابتكار واستشراف المستقبل.

منذ التحاقها بجمارك دبي في الرابع من فبراير عام 2006، بدأت الماطري رحلة مهنية اتسمت بالتدرج والتنوع، حيث عملت في عدد من الإدارات الجمركية الحيوية التي أسهمت في صقل خبرتها الميدانية والقانونية، فقد استهلت مسيرتها في العمليات الجمركية، قبل أن تنتقل إلى إدارة التأمينات الجمركية، ثم إلى إدارة التعرفة الجمركية، وتحديداً في قسمي التصنيف والمواد الممنوعة والمقيدة، وهي من أكثر الأقسام ارتباطاً بالتشريعات والأنظمة الرقابية.

ومع اتساع خبرتها عملت مدققاً أول للبيانات الجمركية في إدارة التدقيق الجمركي، قبل أن تستقر في إدارة القضايا الجمركية والتحقيق، حيث تشغل حالياً منصب باحث قانوني أول، مقدمة نموذجاً مهنياً يجمع بين الدقة القانونية، والفهم التشغيلي، والالتزام المؤسسي.

مسار أكاديميولم تكتفِ الدكتورة غناء بالممارسة المهنية، بل حرصت على تعزيزها بمسار أكاديمي متين، حيث حصلت على درجة الدكتوراه في القانون الجنائي من جامعة القاهرة عام 2025، عن أطروحة تناولت «الجرائم الجمركية – دراسة مقارنة بين التشريعين المصري والإماراتي»، في دراسة عكست عمق خبرتها في القضايا الجمركية وأبعادها القانونية المقارنة.

وتواصل اليوم رحلتها العلمية بدراسة دكتوراه الفلسفة في الشريعة والقضاء بجامعة العلوم الإسلامية في ماليزيا، إلى جانب حصولها على درجة الماجستير في القانون العام من جامعة عجمان عام 2020 بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، وبكالوريوس القانون والاقتصاد من جامعة الجزيرة بدبي عام 2018 بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف.

وتمتلك الماطري رصيداً واسعاً من الشهادات المهنية المتقدمة، أبرزها دبلوم المستشار القانوني المعتمد من هيئة المعرفة بدبي، ودبلوم المستشار القانوني الدولي المعتمد من مراكز تدريب قانونية معتمدة في المملكة المتحدة، إلى جانب حصولها على شهادة التحكيم المعتمد وفق قانون الأونسيترال من مركز QMI Arbitration Center UK.

كما حصلت على الدبلوم المهني في التسويق الرقمي والابتكار من البورد الأمريكي الكندي، وشهادات متخصصة في استشراف المستقبل والتحول الرقمي، بما يعكس اهتمامها بدمج القانون بالتقنية ومواكبة متطلبات العمل المؤسسي الحديث، إضافة إلى دبلومات مهنية في التحقيق الجمركي والتخطيط الاستراتيجي.

حضور مهنيوتشارك الماطري بفاعلية في عدد من الهيئات والجمعيات القانونية، حيث تعد عضواً في جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، وجمعية الإمارات للملكية الفكرية، إلى جانب عضويتها في فريق التحكيم وفريق المحاميات في جمعية الإمارات للمحامين.

كما تشغل صفة محكم معتمد في مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومحكم مقيد في مركز QMI Arbitration Center UK، إلى جانب حصولها على عضوية مستشار قانوني دولي معتمد، وعضوية خبير في إعداد وصياغة العقود والمذكرات القانونية، فضلاً عن مشاركتها المجتمعية كعضو في متطوعي الإمارات.

وحظيت بعدد من الجوائز والتكريمات التي عكست أثرها المهني والمجتمعي، من بينها الدكتوراه الفخرية في مجال الإبداع الدولي من الجامعة الأمريكية للعلوم عام 2025، وجائزة سفير الإبداع العربي الدولي، إلى جانب جائزة التطوع المؤثر ضمن جوائز «الخير في عيال زايد».

وفي عام 2026، حصلت على شهادة سفير النوايا الحسنة للمسؤولية المجتمعية من منظمة المبدعين العرب، بالتعاون مع الجامعة الأمريكية للعلوم التقنية والإدارية، تقديراً لدورها في دعم المبادرات المجتمعية وتعزيز المسؤولية المهنية.

كما أصدرت مجموعة من الكتب القانونية المتخصصة، من أبرزها مؤلفات تناولت الملكية الفكرية، والجريمة السيبرانية، وغسل الأموال، واختصاص المحكمة الجنائية الدولية، إضافة إلى كتاب استشرافي حول «الروبوت الجمركي» كنموذج لتكامل القانون مع الذكاء الاصطناعي في العمل الجمركي.

محطة جديدةوفي خطوة تعكس ثقلها القانوني، تم تعيينها أميناً عاماً مساعداً للاتحاد العربي للتحكيم الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال يناير 2026، بما يعزز حضور الكفاءات الإماراتية في منظومة التحكيم العربي والدولي.بهذه المسيرة المتكاملة تؤكد الدكتورة غناء الماطري أن الاستثمار في المعرفة، وتطوير الذات، والالتزام المؤسسي، هي ركائز أساسية لصناعة التميز وبناء نماذج وطنية ملهمة في العمل القانوني والمهني.