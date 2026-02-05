هدية إماراتية تحمل رسالة الأسرة إلى العالم

أهدى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، حضور القمة هدية تذكارية ذات دلالة عميقة، حملت رسالة وطنية وإنسانية تؤكد مكانة الأسرة في بناء المجتمعات.

وتضمنت الهدية صورة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة ،حفظه الله، برفقة أبنائه وأحفاده، وإلى جانبها نقش مجسم لصورة للمغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مدوناً بجواره قوله الخالد: «الأسرة المتماسكة هي الأساس في بناء المجتمع القوي القادر على مواجهة التحديات»، في تأكيد واضح على أن تماسك الأسرة هو الركيزة الأولى لاستقرار المجتمع وأمنه. كما حملت الهدية رسالة موجهة من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى العالم جاء فيها: «من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى العالم… نقدم هذه الهدية رسالة تقدير وإيمان بأن الأسرة المتماسكة هي الحصن الأول للأمم، بها تصان القيم، ويبنى. الأمن، ويستدام الاستقرار». وعكست الهدية رؤية الإمارات التي تضع الأسرة في قلب مشروعها التنموي، باعتبارها الأساس المتين لبناء الأوطان وصناعة السلام.