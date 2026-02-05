محمد بن طليعة: تصفير البيروقراطية قلص زمن الحصول على تأشيرة الدخول للإمارات لـ 10 ثوان

أكد محمد بن طليعة، رئيس الخدمات الحكومية في مكتب رئاسة الوزراء، أن دولة الإمارات حققت قفزة نوعية في كفاءة الخدمات الحكومية، بعدما نجحت في تقليص زمن الحصول على الخدمات الحكومية بشكل عام وتأشيرة دخول الدولة بشكل خاص حيث انتقلت إجراءات الحصول عليها من 4 أيام إلى 10 ثوانٍ فقط، وذلك بفضل برنامج «تصفير البيروقراطية».

وأوضح بن طليعة أن البرنامج يعكس رؤية القيادة الرشيدة في تبسيط الإجراءات الحكومية، وإعادة تصميم رحلة المتعامل بالاعتماد على التحول الرقمي والتكامل بين الجهات الحكومية، بما يضمن سرعة الإنجاز ودقة المخرجات.

وأشار إلى أن هذا الإنجاز أسهم في تعزيز تنافسية الإمارات عالمياً، ورفع مستوى رضا المتعاملين، ودعم بيئة الأعمال والاستثمار، مؤكداً استمرار العمل على تطوير الخدمات الحكومية وجعلها أكثر كفاءة ومرونة، بما يرسخ مكانة.

وأوضح لـ"البيان"، أنه سيتم الاعلان عن نتائج الجهات الفائزة خلال الربع الأول من العام الجاري، وبين أن البرنامج في دورته الاولى اختيار الجهات التي حققت 17 نقطة وتم تخصيص مكافأة مالية قدرها 7 ملايين درهم ذهبت للفرق العاملة على تقليص الإجراءات وليس للجهات.