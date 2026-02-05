عبدالله الفلاسي: منح موظفي حكومة دبي مساحة أكبر للمشاركة في تصميم وظائفهم

أكد عبدالله بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أن استراتيجية الدائرة ترتكز بشكل أساسي على الإنسان باعتباره المحور الأهم في منظومة العمل الحكومي، وانطلاقاً من ذلك ينصب العمل ، على تنمية المهارات، وتعزيز المعارف، والاهتمام بأصحاب القدرات الإبداعية والخلاقة، إلى جانب التركيز على تحسين جودة الحياة الوظيفية للموظف، وتطوير نظم عمل مرنة ومناسبة، وكذلك منح الموظفين مساحة أكبر للمشاركة في تصميم وظائفهم بما يتلاءم مع قدراتهم وطموحاتهم المهنية.

وأشار إلى أن القمة العالمية للحكومات كان لها انعكاس واضح وتأثير كبير على المؤسسات، حيث أسهمت في تعزيز هذا التوجه وترسيخه ضمن السياسات والممارسات المؤسسية، لافتاً إلى أن القمة ركزت بشكل رئيسي على دور الحكومة تجاه الإنسان، وكيف يمكن للحكومة أن تكون في خدمة الناس وتعمل من أجل رفاههم وسعادتهم، وهو ما يعد دوراً محورياً لدائرة الموارد البشرية التي تضطلع بمسؤولية كبيرة في ترجمة هذه الرؤية إلى واقع عملي.

وأكد أن دائرة الموارد البشرية تعمل بالفعل، ومن خلال استراتيجيتها المعتمدة، على السير في هذا النهج الذي يضع الإنسان في قلب العملية التنموية، من خلال الاهتمام بالكوادر البشرية، وتطوير مهاراتهم، وصقل معارفهم، واستقطاب ورعاية الطاقات المبدعة، وتحسين بيئة العمل، وتبني نماذج عمل حديثة ومرنة، إضافة إلى تمكين الموظفين ومنحهم دوراً أكبر في تشكيل مساراتهم الوظيفية.

وأوضح أن القمة، التي تعقد سنوياً، تضيف في كل عام أبعاداً جديدة وأفكاراً نوعية تسهم في تطوير العمل الحكومي، مشيراً إلى أن قمة هذا العام ركزت بشكل واضح على الإنسان وخدمة الإنسان باعتبارهما محوراً رئيسياً في حكومة دبي.

وأكد أن هذا التوجه الإنساني كان محل تأكيد ودعم من قبل القمة، وأن دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي تسير بثبات في هذا المضمار، انسجاماً مع رؤية حكومة دبي وتوجهاتها الاستراتيجية التي تضع الإنسان في مقدمة أولوياتها.