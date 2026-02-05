رئيسة تنزانيا لـ"البيان": الإمارات تضع بلادنا في صدارة الاهتمام الإفريقي

أكدت الدكتورة سامية صولوحو حسن، رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة، أن بلادها تحظى بنصيب وافر من استثمارات دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تعد المستثمر الأول في القارة الإفريقية، حيث تجاوزت قيمة الاستثمارات الإماراتية في تنزانيا 6 مليارات دولار.

جاء ذلك في تصريحات لـ«البيان» على هامش اختتام أعمال القمة العالمية للحكومات، حيث أشارت إلى أن تنزانيا أبرمت مؤخراً صفقة استراتيجية بقيمة 42 مليار دولار في قطاعي النفط والغاز المُسال، في خطوة تعكس تنامي الثقة الدولية في الاقتصاد التنزاني، لافتة إلى أن قطاع السياحة يستحوذ على نحو 8% من إجمالي الاستثمارات.

موارد طبيعية

وأوضحت رئيسة تنزانيا أن بلادها تمتلك مقومات سياحية وطبيعية استثنائية، من بينها موارد طبيعية متنوعة، و3 بحيرات كبرى، وساحل طويل، إضافة إلى عدد من الموانئ الحيوية، مؤكدة أن الحكومة تعمل على تطوير البيئة التشريعية من خلال تحديث السياسات، وتحسين البنية التحتية، وبناء شبكة سكك حديدية حديثة لربط الموانئ بالمدن والمناطق الاقتصادية، بما يسهم في تعزيز جاذبية الاستثمار واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية.

وأشادت بالدور الريادي لدولة الإمارات في تطوير الأداء الحكومي، وبنهجها التنموي القائم على الابتكار واستشراف المستقبل، معربة عن تطلعها إلى توسيع آفاق التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في عدد من القطاعات الحيوية ذات الاهتمام المشترك.

وأكدت على أهمية القمة العالمية للحكومات، باعتبارها منصة دولية تجمع قادة وصناع القرار من مختلف أنحاء العالم، وتسهم في تمكين الحكومات، وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات العالمية، ودفع مسارات التنمية المستدامة والابتكار في القطاعين الحكومي والخاص.