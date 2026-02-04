الإمارات تقود مستقبل الذكاء الاصطناعي في تمكين الحكومات والمجتمعات

بينغ شياو: الإمارات تشارك قدرات الذكاء الاصطناعي مع العالم



سكوت غوثري: الإمارات نموذج رائد للذكاء الاصطناعي الحكومي





كيف يعزّز الذكاء الاصطناعي دور الحكومات والمجتمعات؟ هو عنوان جلسة ضمن جلسات القمة العالمية للحكومات التي بدأت اليوم في دبي. ناقشت الجلسة التحوّل المتسارع للذكاء الاصطناعي إلى محرّك اقتصادي واجتماعي رئيس، ودوره في تمكين الحكومات من تطوير الخدمات العامة، ورفع كفاءة الأداء، وتحفيز النمو المستدام. شارك في الجلسة بينغ شياو، الرئيس التنفيذي لمجموعة G42، وسكوت غوثري، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي في مايكروسوفت، حيث استعرضا تجارب عملية من دولة الإمارات تسلّط الضوء على أهمية البنية التحتية الرقمية، والحوكمة، والشراكات الاستراتيجية.

أكد المتحدثون في الجلسة أن دولة الإمارات أصبحت نموذجاً عالمياً في توظيف الذكاء الاصطناعي لإحداث أثر اقتصادي ومجتمعي. حيث أوضح سكوت غوثري أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد مفهوم نظري أو عروض تجريبية، بل بات عنصراً أساسياً في تشغيل الخدمات الحكومية اليومية. وشدّد على أهمية تبنّي مفهوم الذكاء الاصطناعي السيادي، وخصوصاً في القطاع العام، لضمان أمن البيانات وبقائها داخل الدولة، إلى جانب متطلبات التشغيل الأساسية مثل الأمن، والموثوقية، وقابلية المراقبة. وأشار إلى أن الإمارات، تُعد من أبرز النماذج عالمياً من حيث عدد حالات الاستخدام التي دخلت حيّز التنفيذ وأحدثت أثراً ملموساً في حياة المواطنين.

من الحديث إلى التنفيذ

من جانبه، أكد بينغ شياو أن الإمارات انتقلت من مرحلة الحديث عن الذكاء الاصطناعي إلى تنفيذه على مستوى وطني شامل، موضحاً أن المجموعة تعمل حالياً على بناء قدرات حوسبة للذكاء الاصطناعي تصل إلى خمسة غيغاواط، وربط شبكة الكهرباء الوطنية بما وصفه بـ«شبكة الذكاء»، انطلاقاً من قناعة بأن الذكاء الاصطناعي سيصبح مرفقاً حيوياً يفوق في أهميته الكهرباء مستقبلاً. كما أشار إلى أن الموقع الجغرافي للإمارات واتصالها المتقدم بالكابلات البحرية يتيحان لها توفير وصول عادل ومسؤول إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي لمليارات الأشخاص حول العالم بزمن استجابة منخفض.

وتطرّق النقاش إلى مستقبل الذكاء الاصطناعي الوكيلي Agentic AI حيث أوضح غوثري أن المرحلة المقبلة ستشهد انتقالاً من التفاعل مع روبوتات الدردشة إلى أنظمة قادرة على تنفيذ مهام كاملة بشكل شبه مستقل؛ ما يستدعي أطر حوكمة ورقابة صارمة. وفي هذا السياق، تم استعراض مثال من قطاع الرعاية الصحية في أبوظبي، حيث يجري نشر وكلاء ذكاء اصطناعي لدعم الأطباء في الرعاية الأولية وتحسين جودة الخدمات وخفض التكاليف.

وفي ختام الجلسة، شدّد بينغ شياو على أن الدول الراغبة في اللحاق بركب الذكاء الاصطناعي يجب أن تضعه كأولوية وطنية رقم واحد لتحفيز النمو الاقتصادي، معلناً إطلاق مبادرة «السفارة الرقمية لدولة الإمارات» خلال هذا الحدث، بهدف مشاركة موارد الدولة وخبراتها في الذكاء الاصطناعي مع دول أخرى قد لا تكون جاهزة بعد، وذلك من خلال شراكات استراتيجية مع شركات عالمية، في مقدمتها مايكروسوفت، لترسيخ دور الإمارات كمركز عالمي لتطوير وتعميم تقنيات الذكاء الاصطناعي.