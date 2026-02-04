أول إنسان بشريحة دماغية يروي تجربته في القمة العالمية للحكومات

قال نولاند أربو، أول إنسان يتلقى غرسة دماغية من شركة نيورالينك: إن مشاركته في القمة العالمية للحكومات بدبي كانت تجربة استثنائية وملهمة على المستويين الإنساني والفكري.

وأوضح أربو أن وجوده في القمة وحضوره للجلسات والاستماع إلى هذا العدد الكبير من العقول اللامعة شكل تجربة ثرية للغاية، مشيراً إلى أنه تعلم الكثير رغم أن الفعالية كانت لا تزال في يومها الثاني فقط. كما أن اللقاءات التي جمعته بالمشاركين، سواء على المسرح أم خلف الكواليس، كانت من أكثر الجوانب تأثيراً بالنسبة إليه.

وأكد أن «الناس هم دائماً الجزء الأهم في أي حدث»، موضحاً أن التواصل مع الآخرين، والاستماع إلى قصصهم، والتعرف إلى تجاربهم وفتح آفاق التعاون معهم، هو ما يمنح مثل هذه القمم قيمتها الحقيقية. واصفاً القمة العالمية للحكومات بأنها «واحدة من أكثر التجارب إلهاماً» التي مر بها.

وأشار أربو إلى أن ما يلفت الانتباه هو حرص دبي على جمع قادة ومفكرين من مختلف أنحاء العالم، ليس فقط لمناقشة التكنولوجيا، بل للتخطيط للمستقبل. معتبراً أن هذا التوجه يعكس التزاماً حقيقياً بتأسيس بنية تحتية مستقبلية مستدامة. وأضاف أن هذه زيارته الأولى إلى دبي، لكنها جعلته متحمساً للعودة والمشاركة في مثل هذه الفعاليات قدر الإمكان.

استعادة الاستقلالية

أما عن الغرسة الدماغية، فقد أوضح أربو أن أهم ما منحته تقنية نيورالينك هو استعادة جزء كبير من استقلاليته. وقال إن القدرة على العودة إلى الدراسة، أو إيجاد عمل، أو الاعتماد على نفسه على المدى الطويل، والتفاعل مع العالم من جديد، يمثل بالنسبة إليه إنجازاً بالغ الأهمية.

وأضاف: إذا استطعت أن أُخفف ولو جزءاً بسيطاً من العبء عن عائلتي وأصدقائي، فهذا هو أول ما أسعى إليه؛ فالاستقلالية أمر بالغ الأهمية لأي شخص مصاب بشلل رباعي، لأننا نفقدها بالكامل بعد الإصابة. لكن نيورالينك منحتني وسيلة لأشق طريقي الخاص، وأن أجد طرقاً جديدة لإنجاز الأمور، وهذا شعور مُجزٍ للغاية.

عودة الأمل

وعن أحلامه المقبلة قال أربو إنه لا يخطط للمستقبل البعيد، بقدر ما يركز على الحاضر، موضحاً أن هدفه الأساس هو التحدث أمام أكبر عدد ممكن من الناس، وأن يكون أفضل داعم ومدافع عن تقنية نيورالينك. وأضاف: أريد أن أصل إلى أكبر عدد ممكن من الناس، وأن أمنحهم الأمل.

ويذكر أن نولاند أربو شاب أمريكي مصاب بالشلل الرباعي، فقد الإحساس بالكامل أسفل مستوى الكتفين، قبل أن تسهم الغرسة الدماغية في مساعدته على إعادة بناء حياته. وفي عام 2024، أصبح أول شخص يتلقى شريحة دماغية مزروعة من شركة إيلون ماسك Neuralink، وهو ما شكل نقطة تحول فارقة في حياته.