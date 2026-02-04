رئيس وزراء تشاد : الاستثمار في الإنسان ركيزة لتحقيق التنمية المستدامة

أكد ألاماي هالينا، رئيس الوزراء بحكومة جمهورية تشاد في كلمته خلال جلسة رأس المال البشري والقيادة التي عقدت ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات، على حرص جمهورية تشاد والتزامها ببناء منظومة لتطوير رأس المال البشري، وبما يواكب متطلبات المستقبل، ويُرسخ تنافسية الكفاءات العالمية في سوق العمل في شتى القطاعات. وأضاف: نعم، تدرك قيادة جمهورية تشاد أهمية الاستثمار في الإنسان، باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة.

ولفت إلى أن جمهورية تشاد لها سياساتها إزاء تعزيز السياسات الاجتماعية، ولاسيما في مجالات التعليم والشباب والصحة والتدريب المهني والتوظيف بما يعزر تنمية رأس المال البشري ويكرس الدمج الاجتماعي. مشيراً إلى ضرورة أن تحرص الحكومات مهما كانت إمكاناتها ومستوى تقدمها وازدهارها على تطوير رأس المال البشري، وتعزيزه، وإعداد الكوادر العاملة، وتزويدها بالمهارات والمعارف، من خلال دعم التعلم المستمر، وتبني التقنيات المتقدمة، وتوجيه قادة الحكومات ودعمها لإعداد كوادر بشرية مُمكنة،وصقل قدراتهم وخبراتهم، وخلق قوة عاملة متمرسة تتمتع بمهارات عالية، لها قدرتها على تطوير مجتمعاتهم.

وأشاد بالقمة العالمية للحكومات، وقال: إن القمة تستقطب رؤساء الدول والحكومات والمفكرين وقادة الاقتصاد والتكنولوجيا لمناقشة قضايا المستقبل ووضع الحلول العملية غير النمطية. وأوضح أن دبي باتت من خلال تنظيمها واحتضانها للقمة العالمية الحكومات منصة عالمية لصناعة الغد، وحاضنة فكرية وحكومية للعالم، تسهم في تبادل الأفكار، وصناعة السياسات.