مطر الطاير: بدء تنفيذ «دبي لوب» بتكلفة 2.5 مليار درهم والإطلاق خلال 3 أعوام

كشف معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات خلال جلسة صناعة مستقبل التنقل في المدن التي انعقدت خلال القمة العالمية للحكومات 2026، عن تفاصيل جديدة تتعلق بمشروع «دبي لوب»، بدء تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع "دبي لوب" بالشراكة مع شركة ذا بورينج كومباني.

وبين معاليه أنه سيتم في المرحلة الأولى إنشاء مسار تجريبي بطول 6.4 كيلومترات، يضم 4 محطات، يربط منطقة المركز المالي بدبي مول، تمهيداً للتوسع في تنفيذ المسار الكامل للمشروع الذي يمتد بطول يصل إلى 22.2 كيلومتراً، ويضم 19 محطة، يربط بين منطقتي المركز التجاري والمالي، ومنطقة الخليج التجاري.

ويتضمن مشروع "دبي لوب" إنشاء أنفاق بقطر 3.6 أمتار، مخصصة لنقل المركبات، باستخدام تقنيات حفر متقدمة تتيح سرعة الإنجاز، وخفض تكاليف التنفيذ، وتقليل التأثير على الطرق والمرافق القائمة، مقارنة بأنظمة النقل التقليدية. وتقدر تكلفة تنفيذ المرحلة الأولى من المسار، بنحو 600 مليون درهم، وبمدة تنفيذ تقدر بنحو عام واحد بعد استكمال أعمال التصميم والتجهيزات اللازمة، فيما تُقدّر تكلفة تنفيذ المسار الكلي بنحو 2.5 مليار درهم، وبمدة تنفيذ تقدر بنحو 3 أعوام.

ويمثل المشروع يمثل إضافة نوعية لمنظومة النقل في دبي، إذ يسهم في تعزيز تكامل أنماط التنقل المختلفة، وتوفير حلول مرنة وفعالة للميل الأول والأخير، مشيراً إلى أن الدراسات أظهرت كفاءة المشروع من حيث الطاقة الاستيعابية والتكلفة التشغيلية، حيث يُتوقع أن يخدم المسار التجريبي نحو 13 ألف راكب يومياً.

وأشار الطاير إلى أن دبي ستكون ثاني مدينة في العالم بعد كاليفورنيا في تطبيق هذا النموذج الثوري للنقل المعتمد على الأنفاق فائقة الكفاءة. وأكد أن المشروع يمثل نقلة نوعية في استخدام التكنولوجيا المتقدمة في الحفر والتنفيذ، إذ تعتمد الشركة المنفذة تقنيات حديثة تحقق سرعات أعلى وتكاليف أقل مقارنة بأساليب الأنفاق التقليدية، ما يجعل دبي بيئة مثالية لتطبيق هذا النوع من المشاريع المستقبلية. وأعلن الطاير أن المرحلة الأولى للمشروع ستشمل تنفيذ 6 كيلومترات من المسار في المناطق الأكثر حيوية وازدحاماً في المدينة.

وأشار الطاير أن المشروع سيُحدث تحولًا كبيرًا في مشهد التنقل داخل دبي، حيث سيربط مناطق بارزة مثل مركز دبي المالي العالمي ودبي مول وبرج خليفة، وهو ما من شأنه تعزيز انسيابية الحركة وتحسين جودة الحياة لسكان المدينة وزوارها. ومن المتوقع أن يستوعب النظام قدرة نقل 20 ألف راكب في الساعة، مع قابلية التوسع مستقبلًا لتلبية الاحتياجات المتنامية لمدينة تُعرف بسرعة نمطها الحضري وتنوع أنشطتها. وشدد معالي مطر الطاير على أن «دبي لوب» ليس مجرد مشروع نقل، بل رؤية مستقبلية متكاملة تُبرز قدرة دبي على تبني أحدث الابتكارات العالمية وتحويلها إلى واقع يخدم الإنسان ويعزز استدامة البنية التحتية.

وأضاف معالي مطر الطاير: خلال العشرين سنة الماضية، استثمرت حكومة دبي حوالي 175 مليار درهم في البنية التحتية، وهو ما ساهم في دعم مباشر للاقتصاد الوطني؛ إذ أسهمت في تحقيق وفورات تقدر بـ319 مليار درهم في الوقت والوقود، ودعم الناتج المحلي للإمارة بما يقارب 156 مليار درهم، إلى جانب ضخ نحو 32 مليار درهم في قطاع الدعم اللوجيستي والتوزيع. ولم تتوقف آثار هذه المشاريع عند الجانب الاقتصادي فحسب، بل طالت السلامة المرورية بعدما انخفض معدل الحوادث من 22 حادثًا إلى 1.8 لكل مئة ألف نسمة.

وتابع قائلاً: تؤكد هذه الأرقام أن نهج دبي القائم على التجربة أولًا، ثم وضع الأطر التنظيمية، وصولًا إلى التشغيل الكامل وفق أعلى معايير الجاهزية التقنية والتنظيمية والتشغيلية، كان عاملًا حاسمًا في انتقال المشاريع المستقبلية، مثل المركبات ذاتية القيادة من مرحلة الفكرة إلى واقع ملموس.