أحمد أبو الغيط: الوساطة العربية حاضرة في ملفات السودان واليمن وتدار بهدوء

أكد معالي أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن الحديث عن مستقبل المنطقة العربية واستقرارها لا يمكن أن ينفصل عن جوهر الصراع القائم، وفي مقدمته القضية الفلسطينية، مشدداً على أن هناك أرضا فلسطينية ما زالت تحت الاحتلال، وشعباً يتعرض لظلم مستمر، وهو ما يجعل من استعادة هذه الأرض مسؤولية سياسية وأخلاقية لا تقبل التراخي، وتتطلب تحركا عربياً ودولياً جاداً.

وفيما يتعلق بالأزمات العربية الراهنة، ولا سيما ما يثار حول غياب الوساطات العربية المعلنة في ملفات معقدة مثل اليمن والسودان وغيرها، أوضح أبو الغيط أن الجهود العربية موجودة بالفعل، لكنها غالباً ما تدار بهدوء ودون صخب إعلامي، نظراً لحساسية هذه القضايا وتشابك أبعادها السياسية والأمنية والإنسانية.