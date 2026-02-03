دبي.. مركبات كهربائية ذاتية القيادة تنقل 10000 شخص في الساعة

استعرضت هيئة الطرق والمواصلات في دبي خلال ⁧‫القمة العالمية للحكومات‬⁩ 2026، مبادرتها الجديدة التي تشكل عصراً جديداً في التنقل الحضري، وهو "نظام Glydways" الذي يتمثل في شبكة من المركبات الكهربائية الصغيرة ذاتية القيادة التي تتنقل عبر مسارات ضيقة مخصصة لها لتجنب التأثر بأي كثافة مرورية، حيث يمكن لهذا النظام الفعال، نقل أكثر من 10,000 شخص في الساعة في كل اتجاه.

وتعمل مركبات «Glydways» الكهربائية ذاتية القيادة بسرعات تصل إلى 50 كيلومتراً في الساعة، مع قدرة على استيعاب ما بين 4 و6 ركاب في المركبة الواحدة، إضافة إلى مدى تشغيلي يصل إلى نحو 250 كيلومتراً في الشحنة الواحدة، وهو ما يعكس كفاءة عالية في استهلاك الطاقة، ودعماً واضحاً لأهداف الاستدامة البيئية وتقليل الانبعاثات الكربونية.

وقد تم تحديد 4 مسارات رئيسية لتنفيذ المشروع في عدد من المناطق الحيوية في دبي، حيث يشمل المسار التجريبي: منطقة بلوواترز بطول 2.8 كيلومتر، انطلاقاً من محطة مترو جبل علي وصولاً إلى جزيرة بلوواترز.

كما يمتد مسار أم سقيم بطول 1.9 كيلومتر ليربط بين محطة مترو مول الإمارات ومدينة جميرا، فيما يخدم مسار القوز بطول 2.6 كيلومتر المناطق الممتدة من محطة مترو «أون باسيف» وصولاً إلى «السركال أفنيو» ومجمع «تايمز سكوير». أما مسار دبي فيستيفال سيتي، فيبلغ طوله 7 كيلومترات، ويخدم المنطقة مع إمكانية الربط مستقبلاً بخط المترو الأزرق.

ويتميز مشروع «Glydways» بانخفاض تكاليف التشغيل ومتطلبات البنية التحتية مقارنة بوسائل النقل التقليدية، إلى جانب اعتماده على تقنيات متقدمة في القيادة الذاتية والذكاء الاصطناعي، وإمكانية تشغيل عدد كبير من المركبات ضمن شبكة ذكية موحدة، بما يضمن انسيابية الحركة وسرعة الاستجابة لمستويات الطلب المختلفة.

ويأتي إطلاق النظام في إطار رؤية دبي الهادفة إلى ترسيخ مكانتها مدينة رائدة عالمياً في مجال حلول التنقل الذكي والمستدام، ودعماً لاستراتيجيتها للتحول إلى مدينة صديقة للبيئة، توفر خيارات نقل مبتكرة وآمنة تواكب تطلعات المستقبل.