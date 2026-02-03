محمد بن راشد يتوج وزير السياحة والثقافة في غامبيا بجائزة أفضل وزير في العالم

توج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عبدولي جوبة وزير السياحة والثقافة في غامبيا بجائزة «أفضل وزير في العالم»، وذلك ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات، تقديرًا لإسهاماته النوعية وجهوده المؤثرة في تطوير العمل الحكومي، وتعزيز كفاءة السياسات العامة، وقيادة مبادرات مبتكرة ذات أثر اجتماعي واقتصادي ملموس.

وتُمنح جائزة أفضل وزير في العالم، التي تطلقها القمة العالمية للحكومات بالشراكة مع برايس ووتر هاوس كوبرز الشرق الأوسط، في دورتها التاسعة.

ويُقيَّم المرشحون لجائزة أفضل وزير في العالم استنادًا إلى 4 مجالات رئيسية، تشمل: الأثر الاجتماعي والاقتصادي، أثر الابتكار، الحوكمة الرشيدة والنزاهة، إضافة إلى المرونة والجاهزية للمستقبل، مع التركيز على المشاريع والمبادرات الناجحة والقابلة للتوسّع، التي أثبتت قدرتها على تحقيق تأثير إيجابي ملموس ومستدام في المجتمعات.