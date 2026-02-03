رئيس وزراء سيراليون: الذكاء الاصطناعي محور مهم في نمو المجتمعات

أكد د. ديفيد موينينا سينجه، رئيس وزراء جمهورية سيراليون، خلال افتتاح منتدى الذكاء الاصطناعي في القمة العالمية للحكومات، أن جمهورية سيراليون أدركت أهمية الذكاء الاصطناعي، ودوره المهم في تحقيق نمو المجتمعات، وبشكل أكثر عدالة. وأضاف: لدينا في جمهورية سيراليون 100 % من الجيل الثالث، وخلال 5 أعوام ضاعفنا الجهود في لتطوير عدد من القطاعات التي تتمثل في المصارف، والقطاع المالي، والذكاء الاصطناعي، والرعاية الصحية، واستخدام التكنولوجيا في السياسات. ومن جانب آخر فإن العائد من الاستثمار يتم تسخيره في التعليم والابتكار ليشمل الشباب والنساء والأطفال.

وشدد على ضرورة تسخير الذكاء الاصطناعي بشكل استثنائي بحيث تستفيد منه كل شرائح المجتمع وإطلاق العنان لمواهبهم، بمعنى تحقيق الشمولية ودعم المجتمع، للوصول للازدهار المشترك وإيجاد مجتمعات أكثر عدالة.

ومن جانبه، أوضح مون يونغ ليم، نائب الرئيس، المجلس الرئاسي للاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، جمهورية كوريا، أن كوريا لطالما اقتنعت بأن شعبها يحمي نفسه عبر المعرفة، واختيار مستقبله من خلال الحوار الذي يعد مركزاً قوياً في السلطة.

وقال: اختارت جمهورية كوريا المعرفة والسلام، وهي من المجتمعات المسالمة، وحرصت على إطلاق نظام التصويت ليعبر الشعب عن أصواتهم. مشيراً إلى أن جمهورية كوريا تأتي في المركز الثاني عالمياً بعد الولايات المتحدة بالاتصال بالإنترنت وذلك في عام 1992